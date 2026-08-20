Tăng tốc phá dỡ mặt bằng, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang hơn 4 lần
Máy móc, nhân lực đang tích cực phá dỡ những công trình cuối cùng trong phạm vi dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang. Ngay sau khi có mặt bằng "sạch", nhà thầu sẽ triển khai thi công mở rộng đường bảo đảm hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.
Ngõ 381 Nguyễn Khang kết nối trực tiếp phố Thành Thái với đường Nguyễn Khang và cầu Yên Hòa; đồng thời liên kết giữa các trục Vành đai 2 và 2,5.
Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy) có chiều dài khoảng 340m.
Để thực hiện dự án, chính quyền phường Cầu Giấy đã thu hồi đất của 103 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, 100% các trường hợp đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Ghi nhận thời điểm hiện tại, phần lớn các công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ.
Máy móc, nhân lực của đơn vị thi công đang triển khai phá dỡ các công trình ở đầu ngõ 381 Nguyễn Khang.
Quá trình giải phóng mặt bằng không ảnh hưởng nhiều đến giao thông trong ngõ 381 Nguyễn Khang.
Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra.
Theo quy hoạch, mặt cắt ngang tuyến sẽ được mở rộng từ 5m lên 21,5m.
Người thường xuyên di chuyển qua ngõ 381 Nguyễn Khang, anh Nguyễn Văn Thành (phường Yên Hòa) chia sẻ: “Mỗi ngày di chuyển qua con ngõ này như “cực hình” với người dân chúng tôi. Nhiều hôm, dòng người nhích từng chút một, mất hàng chục phút vẫn chưa thể thoát khỏi con ngõ”.
“Tôi hy vọng dự án sớm hoàn thành để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn”, anh Thành chia sẻ thêm.
Cùng quan điểm với anh Thành, chị Nguyễn Thị Hà (sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang) cho hay: “Chúng tôi phấn khởi khi công trình đang được các đơn vị tích cực triển khai. Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để giao thông thuận tiện và con ngõ sạch đẹp hơn".
Một số gia đình đang sửa lại mặt tiền nhà sau khi hoàn thành việc phá dỡ.
Được biết, hiện phường Cầu Giấy đang triển khai công tác đấu thầu để thi công dự án, đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường trong năm 2026 để đồng bộ với dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường.
Sau khi hoàn thành, dự án giúp giảm áp lực, ùn tắc giao thông cho các tuyến đường quanh khu vực và góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông thành phố.
Theo Quang Thái - Phạm Hùng
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://hanoimoi.vn/tang-toc-pha-do-mat-bang-mo-rong-ngo-381-nguyen-khang-hon-4-lan-1217410.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM