Tăng tốc phá dỡ mặt bằng, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang hơn 4 lần

Người thường xuyên di chuyển qua ngõ 381 Nguyễn Khang, anh Nguyễn Văn Thành (phường Yên Hòa) chia sẻ: “Mỗi ngày di chuyển qua con ngõ này như “cực hình” với người dân chúng tôi. Nhiều hôm, dòng người nhích từng chút một, mất hàng chục phút vẫn chưa thể thoát khỏi con ngõ”.