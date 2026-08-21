Trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập cho cá nhân, DN dưới 10 tỷ đồng

Chiều 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết vào chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2026, năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Lý giải về đề xuất này, Bộ trưởng cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Cụ thể, các hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân; doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dù vậy, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và có 2 vấn đề nổi lên.

Một là nếu doanh thu hằng năm dưới 3 tỷ đồng thì hộ, cá nhân và doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo phương pháp đơn giản (thuế suất nhân với doanh thu). Mức doanh thu trên 3 tỷ đồng phải tính theo phương pháp khấu trừ (doanh thu trừ chi phí).

“ Như vậy, ở mức doanh thu trên 3 tỷ đồng, đối tượng nộp thuế phải có hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ, chi tiết, cần có kiến thức cao hơn và mất nhiều thời gian hơn. Đa số đều mong muốn được áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập đơn giản cho doanh thu dưới 10 tỷ đồng (thay vì mức 3 tỷ đồng như hiện nay) để đơn giản hóa sổ sách, dễ làm, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp cũng như người dân kinh doanh ”, Bộ trưởng nói.

Vấn đề thứ hai, tư lệnh ngành Tài chính nêu dữ liệu khảo sát cho thấy các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sức chịu đựng ngày càng thu hẹp, khó có tích lũy để tái đầu tư.

Về đánh giá tác động, Chính phủ dự kiến việc thực hiện chính sách sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và 3.510 tỷ đồng trong năm 2027.

Chính phủ cho rằng trước mắt đây là khoản giảm thu, nhưng về dài hạn, nguồn thu sẽ quay lại ngân sách khi các hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát triển. Quan trọng hơn, đây là nguồn lực thiết thực được giữ lại để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, giúp tăng thu nhập cho người dân.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng và ban hành dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, có hiệu lực ngay trong quý III/2026.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà. (Ảnh: Media Quốc hội)

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cho biết đa số ý kiến nhất trí với điều kiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026, 2027.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chính sách quy định này còn chưa hợp lý khi hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được hưởng chính sách giảm thuế, trong khi số có doanh thu cao hơn 10 tỷ đồng rất nhỏ - lại không được hưởng ưu đãi.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý thay cho việc mất toàn bộ ưu đãi khi vượt ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng.