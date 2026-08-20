'Đại bàng' Samsung tính chuyển dây chuyền chip nhớ từ Hàn Quốc sang Việt Nam?

Theo DealSite, Samsung Electronics đang xem xét chuyển một phần hoạt động đóng gói và kiểm thử DRAM, NAND phổ thông tại hai nhà máy Cheonan và Onyang ở Hàn Quốc sang Việt Nam. Động thái này có thể giúp tập đoàn giải phóng năng lực sản xuất trong nước để phục vụ HBM – dòng bộ nhớ đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo.

Kế hoạch hiện mới ở giai đoạn xem xét và chưa được Samsung xác nhận. Nếu được triển khai, hoạt động sản xuất bộ nhớ có giá trị thấp hơn sẽ được tách khỏi năng lực đóng gói tiên tiến tại Hàn Quốc, nơi Samsung ngày càng muốn ưu tiên cho HBM và những quy trình có giá trị cao.

Theo phương án này, Việt Nam sẽ tiếp nhận một phần công việc đóng gói và kiểm thử DRAM, NAND thông thường, trong khi Cheonan và Onyang có thêm không gian cùng năng lực thiết bị để mở rộng sản xuất HBM.

Vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng chip nhớ

Hoạt động sản xuất linh kiện bán dẫn của Samsung tại Việt Nam không phải một kế hoạch hoàn toàn mới.

Tập đoàn đang xây dựng một nhà máy kiểm thử bán dẫn trị giá 1,5 tỷ USD tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở này dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11/2027 và tập trung vào các sản phẩm bộ nhớ truyền thống.

Công suất tối đa hằng năm của nhà máy được dự kiến đạt 153,3 tỷ GB DRAM và 255,6 tỷ GB NAND flash.

Việc tiếp nhận hoạt động từ Hàn Quốc sẽ giúp cơ sở tại Việt Nam có vai trò rõ ràng hơn trong chuỗi cung ứng bộ nhớ toàn cầu của Samsung. Nhà máy có thể đảm nhiệm khối lượng đóng gói và kiểm thử DRAM, NAND phổ thông được chuyển từ Cheonan và Onyang, qua đó mở rộng năng lực hậu kỳ đối với các sản phẩm truyền thống ra bên ngoài Hàn Quốc.

Samsung cũng đã hoàn thiện một phần cơ cấu doanh nghiệp cần thiết cho kế hoạch này. Trong quý I/2026, tập đoàn thành lập Samsung Vietnam Semiconductor, viết tắt là SVS, và đưa doanh nghiệp vào danh sách các công ty con hợp nhất.

Báo cáo quý của Samsung xác định SVS là một công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn.

DigiTimes đánh giá, những diễn biến trên cho thấy hoạt động sản xuất bộ nhớ của Samsung có thể được phân chia rõ ràng hơn theo khu vực địa lý.

Việt Nam sẽ đảm nhiệm hoạt động đóng gói và kiểm thử các dòng DRAM, NAND đã trưởng thành. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ tập trung không gian sản xuất và thiết bị có hạn vào HBM cùng các công nghệ đóng gói tiên tiến.

Sự thay đổi này còn có thể giúp Samsung duy trì sản lượng bộ nhớ truyền thống trong bối cảnh nguồn cung DRAM và NAND đang thắt chặt. Một trong những nguyên nhân là các nhà sản xuất lớn ngày càng dành nhiều công suất hơn cho những dòng bộ nhớ phục vụ AI.

Cơ sở chuyên sản xuất và kiểm thử bộ nhớ truyền thống tại Việt Nam sẽ giúp Samsung tiếp tục phục vụ các thị trường này mà không phải sử dụng quá nhiều năng lực sản xuất có giá trị cao tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa được quyết định chính thức. Samsung chưa công khai xác nhận việc chuyển các dây chuyền sản xuất cũ; phạm vi, thời điểm và quy mô của phương án cũng chưa được công bố.

Dù vậy, khả năng chuyển dịch này phù hợp với quá trình tái bố trí sản xuất đang diễn ra: Cheonan và Onyang đảm nhận vai trò lớn hơn trong sản xuất HBM, còn Việt Nam từng bước trở thành cứ điểm cho các dòng bộ nhớ thông thường của Samsung.

Tham khảo: DigiTimes﻿