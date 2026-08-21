Cục Thuế sắp triển khai hai chương trình đáng chú ý: Hộ kinh doanh và doanh nghiệp lưu ý ngày 21/8 và 28/8

Số đầu tiên với chủ đề "Hóa đơn điện tử và các sai sót doanh nghiệp thường gặp" dự kiến phát sóng từ 10h15 đến 11h ngày 21/8/2026, tức thứ sáu.

Nội dung chương trình tập trung vào những sai sót phổ biến trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn điện tử. Qua đó, doanh nghiệp được hướng dẫn cách xử lý và lưu ý khi thực hiện.

Đây là một trong những nội dung được đưa vào chuỗi livestream nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận chính sách theo cách trực tiếp, dễ hiểu hơn.

Bên cạnh đó, chương trình không chỉ giới thiệu quy định mà dành thời lượng để trao đổi về những tình huống thực tế, những lỗi thường gặp và cách thực hiện đúng.

Theo nội dung chương trình, các chuyên gia thuế sẽ trực tiếp phân tích những vấn đề cần lưu ý, giải đáp câu hỏi của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian phát sóng.

Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ sẽ được cơ quan thuế tổng hợp để hỗ trợ, giải đáp sau chương trình.

Cách làm này được Cục Thuế triển khai trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định mới về quản lý thuế được thực hiện, đồng thời quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế ngày càng được đẩy mạnh.

Người nộp thuế không chỉ cần biết quy định mà còn phải nắm được cách thức thực hiện, những sai sót thường gặp và các nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tiếp đó, số thứ hai có chủ đề "Bán hàng trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử: kê khai và nộp thuế như thế nào?", dự kiến phát sóng từ 10h15 đến 11h ngày 28/8/2026, cũng vào thứ sáu.

Chương trình tập trung trao đổi về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khi kinh doanh trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử; trách nhiệm kê khai, nộp thuế và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện.

Đồng thời, chuỗi livestream sẽ đề cập những nội dung gắn với hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh như đăng ký thuế, mã số thuế, khai và nộp thuế, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các hành vi vi phạm cần phòng tránh.

Các chương trình cũng hướng tới những lưu ý đối với doanh nghiệp mới thành lập, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm.

Theo Cục Thuế, điểm đáng chú ý của chuỗi chương trình là tăng tương tác giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Thay vì chỉ truyền tải chính sách qua văn bản, chương trình tập trung vào những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và tiếp nhận câu hỏi trực tiếp.

Qua đó, cơ quan thuế hướng tới việc chuyển tải các quy định pháp luật thuế thành nội dung dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn, hỗ trợ người nộp thuế chủ động thực hiện đúng ngay từ đầu, hạn chế sai sót.

Lãnh đạo Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho biết chuỗi livestream là một trong những hoạt động đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng tăng tương tác, lấy nhu cầu và những vấn đề thực tế của người nộp thuế làm trọng tâm.

Theo đó, thông qua việc kết hợp phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện, phân tích tình huống và giải đáp trực tiếp, Cục Thuế mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng và thực hiện đúng quy định pháp luật thuế.

Ngoài ra, các chương trình được phát sóng trên Fanpage chính thức của Cục Thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế theo dõi và gửi câu hỏi, trao đổi trực tiếp trong thời gian chương trình diễn ra.