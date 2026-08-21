Đường Tam Trinh hơn 3.350 tỷ đồng tăng tốc, nhiều hạng mục bắt đầu lộ diện

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tuy chiều 24/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố ghi nhận những kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Cử tri đánh giá việc tháo gỡ được nút thắt kéo dài nhiều năm là kết quả của sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân.