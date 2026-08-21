Đường Tam Trinh hơn 3.350 tỷ đồng tăng tốc, nhiều hạng mục bắt đầu lộ diện

Với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 3.350 tỷ đồng, dự án mở rộng đường Tam Trinh (dài khoảng 3,5km) được khởi công lần đầu hồi tháng 10/2016. Sau nhiều năm đình trệ vì gặp nhiều dự án chính thức tái khởi động vào ngày 6/8/2024.
Sau thời gian dài vướng mắc, đến tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực cơ bản được hoàn tất, tạo điều kiện để các đơn vị thi công đồng loạt đưa máy móc, nhân lực vào triển khai.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại công trường, nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch, hình hài của tuyến đường rộng hàng chục mét dần rõ nét. Tại các vị trí đang triển khai hạ tầng kỹ thuật, công nhân tập trung thi công hệ thống cống ngầm, san nền và hoàn thiện các hạng mục nền đường.
Nhiều căn nhà sau khi được sửa sang, cải tạo sau công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Tam Trinh.
Để triển khai dự án, khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện phải giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến dự án nhiều lần chậm tiến độ trong suốt thời gian qua.
Vật liệu xây dựng được tập kết dọc tuyến Tam Trinh, phục vụ công tác thi công, cải tạo các công trình sau giải phóng mặt bằng.
Nhiều vị trí trên đường Tam Trinh đang được lát đá vỉa hè, từng bước hoàn thiện diện mạo tuyến đường.
Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, được quy hoạch với mặt cắt ngang từ 40-55m, tương đương 6 làn xe tùy từng đoạn.
Máy móc được huy động, khẩn trương thi công các hạng mục trên đường Tam Trinh.
Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tuy chiều 24/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố ghi nhận những kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng. Cử tri đánh giá việc tháo gỡ được nút thắt kéo dài nhiều năm là kết quả của sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân.
Khi hoàn thành, đường Tam Trinh được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông quan trọng ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối giữa Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.