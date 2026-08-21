Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM
Là công trình phức tạp nhất của tuyến Vành đai 3 TPHCM, nút giao Tân Vạn (phường Đông Hoà, TPHCM) có quy mô đường 3 tầng cùng 5 nhánh cầu vượt kết nối vào quốc lộ 1A, đường Mỹ Phước-Tân Vạn.
Đây cũng được quy hoạch là nút giao liên tỉnh khi nằm ở vị trí giáp ranh với 3 địa phương là TPHCM, TP Đồng Nai và khu vực Bình Dương cũ. Cùng với các thành phần khác của tuyến Vành đai 3 TPHCM, gói xây dựng nút giao Tân Vạn đang đẩy nhanh thi công để hoàn thành theo tiến độ.
Có tổng chiều dài khoảng 2,5km cùng nguồn vốn hơn 1.830 tỷ đồng, gói xây dựng nút giao Tân Vạn được khởi công tháng 5/2024 với dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2026. Những ngày cuối tháng 8/2026, nhiều máy móc, kỹ sư, công nhân đang hối hả làm việc trên công trường.
Thậm chí vào thời gian nghỉ trưa vẫn có công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Với đặc thù nằm trên quốc lộ 1A cũng như đường trục nối về trung tâm Bình Dương, cảng container… khiến mật độ phương tiện ở khu vực Tân Vạn luôn rất cao làm cho việc thi công phải khẩn trương hơn.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đại đoàn kết ghi nhận tại dự án quan trọng này:
Báo Đại Đoàn Kết