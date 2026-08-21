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Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Là công trình phức tạp nhất của tuyến Vành đai 3 TPHCM, nút giao Tân Vạn (phường Đông Hoà, TPHCM) có quy mô đường 3 tầng cùng 5 nhánh cầu vượt kết nối vào quốc lộ 1A, đường Mỹ Phước-Tân Vạn.

Đây cũng được quy hoạch là nút giao liên tỉnh khi nằm ở vị trí giáp ranh với 3 địa phương là TPHCM, TP Đồng Nai và khu vực Bình Dương cũ. Cùng với các thành phần khác của tuyến Vành đai 3 TPHCM, gói xây dựng nút giao Tân Vạn đang đẩy nhanh thi công để hoàn thành theo tiến độ.

Có tổng chiều dài khoảng 2,5km cùng nguồn vốn hơn 1.830 tỷ đồng, gói xây dựng nút giao Tân Vạn được khởi công tháng 5/2024 với dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2026. Những ngày cuối tháng 8/2026, nhiều máy móc, kỹ sư, công nhân đang hối hả làm việc trên công trường.

Thậm chí vào thời gian nghỉ trưa vẫn có công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Với đặc thù nằm trên quốc lộ 1A cũng như đường trục nối về trung tâm Bình Dương, cảng container… khiến mật độ phương tiện ở khu vực Tân Vạn luôn rất cao làm cho việc thi công phải khẩn trương hơn.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đại đoàn kết ghi nhận tại dự án quan trọng này:

Khu vực nút giao Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3 TPHCM. Video: Đ.Xá.
Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 1.

Tuyến chính của đường Vành đai 3 TPHCM bắc qua quốc lộ 1A đã liền mạch. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 2.

Trong khi đó các nhánh kết nối lên/xuống đi về phía cầu Đồng Nai vẫn đang khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 3.

Nhánh cầu kết nối quốc lộ 1A với đường Vành đai 3 TPHCM đang dần hình thành. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 4.

Một nhánh cầu khác kết nối về phía Bình Dương cũng đang khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 5.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 6.

Không khí làm việc khẩn trương ở nhiều hạng mục trên dự án. Ảnh: Đ.Xá.
Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 7.

Hướng tuyến chính ở nút giao đi về phía đường cầu Nhơn Trạch đã gần kết nối hoàn toàn. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 8.

Nút giao Tân Vạn có quy mô rất phức tạp khi vừa vượt qua quốc lộ 1A, đường nối về Bình Dương đồng thời các đường kết nối vào Vành đai 3 TPHCM (quy mô cao tốc). Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 9.

Ngoài đường hiện hữu, dự án còn có thêm 2 tầng đường để kết nối khác mức tuỳ theo lưu lượng phương tiện dự kiến. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 10.

Sau khi lắp dầm cầu tuyến chính, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ nhánh cầu vượt kết nối. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 11.

Tuyến chính Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tân Vạn. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 12.

Mật độ phương tiện lưu thông ở khu vực luôn rất cao. Ảnh: Đ.Xá.

Hiện trạng nút giao Tân Vạn quy mô 3 tầng trên tuyến Vành đai 3 TPHCM- Ảnh 13.

Phối cảnh nút giao Tân Vạn với nhánh cầu dẫn khác mức khi hoàn thành. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM.

Theo Đại Trí

Báo Đại Đoàn Kết

Từ Khóa:
vành đài 3

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