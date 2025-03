Trung tướng cảnh sát nói gì về 'nhà máy' sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam, sử dụng công nghệ hiện đại?

Đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam vừa bị triệt phá

Chiều 26/3, tại Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã có bài phát biểu về đường dây sản xuất ma túy khủng này và tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy trên khắp Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, những tháng đầu năm 2025, hoạt động của các băng nhóm, tổ chức tội phạm ma túy trên thế giới tiếp tục gia tăng phức tạp. Chúng tổ chức, điều hành các hoạt động sản xuất, mua bán ma túy với quy mô lớn hơn, sử dụng các công nghệ hiện đại và nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên cấu kết, móc nối với các đối tượng trong nước, hình thành mạng lưới giao dịch ma túy phức tạp và khó kiểm soát, là thách thức cho lực lượng chức năng.

Trong nước, do ảnh hưởng tình hình ma túy thế giới và khu vực nên vẫn còn phức tạp trên các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Với phương châm đánh cả đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, kiên quyết không để tội phạm ma túy lộng hành, Quý I năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 7.253 vụ, bắt giữ 13.272 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ 80 kg heroine; 540 kg cần sa; 563 kg và 1,22 triệu viên ma túy tổng hợp. Trong đó, riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh 23 vụ, 141 đối tượng.

Trong đó điển hình, hồi 00h ngày 22/3/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phá chuyên án 199Đ, triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Cận cảnh công xưởng sản xuất ma túy vừa bị triệt phá.Ảnh: C04

Công an đã thu giữ 80 tấn hóa chất trong đường dây. Ảnh: C04

Kết quả khám xét ở xưởng sản xuất ma túy và 2 địa điểm khác, Ban Chuyên án thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất, đủ căn cứ tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó 4 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), 2 đối tượng người Việt Nam. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Thủ đoạn các đối tượng trong tổ chức tội phạm này rất tinh vi, xảo quyệt, chúng thuê khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Minh cử người canh gác, lắp đặt camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Các đối tượng tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải, chia quy trình sản xuất ma túy thành các giai đoạn khác nhau, khi kết thúc giai đoạn thì cho nghỉ việc sau đó thuê người khác.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển và tiêu thụ cũng rất kỹ lưỡng, các đối tượng đã chuẩn bị phương tiện vận chuyển như mua tàu cá nhằm mục đích ngụy trang vận chuyển ma túy ra nước ngoài bằng đường biển.

Có thể đánh giá, đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.

Đặc biệt, thành phẩm chất ma túy có hàm lượng tinh khiết nhất do các đối tượng có tay nghề cao sản xuất ra, và chưa có bất kỳ số lượng nhỏ chất ma túy nào từ công xưởng này được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường Việt Nam hoặc vận chuyển đi mua bán.

Có thể đánh giá, đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Ảnh: C04

Ảnh: C04

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) nhận định, trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống ma túy phải đối mặt với những thách thức sau:

Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam vẫn là tuyến trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý. Tuyến đường biển và đường hàng không, bưu điện vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các tổ chức tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong điều tra, khám phá.

Sự gia tăng của ma túy tổng hợp, các chất ma túy mới trở thành mối nguy hại lớn cho xã hội. Những loại ma túy này ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe người sử dụng. Tiềm ẩn những loại ma túy mới có thể xâm nhập vào Việt Nam như: chất Fentanyl - đây là chất ma túy cực độc, chỉ cần 0,2 miligam có thể gây tử vong. Các tổ chức tội phạm tiếp tục tìm cách để sản xuất trái phép ma túy tổng hợp ở Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện tại Hội nghị. Ảnh: C04

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên hạnh phúc. Chính vì vậy, công tác phòng chống ma túy cần được coi là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng, yêu cầu sự chung tay, vào cuộc của mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

Để tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trong năm 2025 và các năm tiếp theo, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ triển khai các giải pháp tấn công quyết liệt, triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất các chất ma túy, ngăn chặn từ xa, từ sớm nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Chủ động kiểm soát tình hình, "không đi sau tội phạm"; tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện các hội nhóm liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Xác lập các chuyên án đấu tranh triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa. Làm rõ nguồn cung, đường dây, ổ nhóm, điểm, tụ điểm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; các đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy để truy tận gốc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt khúc, bắt gì xử lý đấy...

Đặc biệt sẽ triệt xóa và vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nơi nảy sinh nguồn cơn các vấn đề phức tạp xã hội. Tập trung thực hiện cao điểm cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý, người sử dụng trái phép chất ma tuý, người bị quản lý sau cai nghiên ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy theo tinh thần xã làm trong sạch xã, huyện làm trong sạch huyện. Thực hiện thực chất mô hình xã, phường, thị trấn không ma túy.

Ngoài ra kiểm soát, ngăn chặn không để sản xuất ma túy trong nước và tái trồng cây có chứa chất ma túy, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn tiền chất, hóa chất trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, nông nghiệp.

Kiên quyết không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, phát huy những kinh nghiệm hợp tác với phía Bạn đã thực hiện rất tốt thời gian vừa qua trong công tác trao đổi thông tin, truy bắt đối tượng truy nã và đấu tranh chuyên án chung để ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Chi Chi