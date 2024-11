Trước ĐHĐCĐ bất thường tại Hà Nội vào ngày 28/11, Eximbank hoàn tất tăng vốn lên gần 18.700 tỷ đồng

Trong thông cáo báo chí phát đi trong sáng nay, Eximbank (mã chứng khoán: EIB) cho biết, ngày hôm qua 25/11/2024, nhà băng này chính thức được NHNN Việt Nam chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động theo Quyết định số 2570/QĐ-NHNN. Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của Eximbank là 18.688 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Eximbank được tăng thêm 1.218 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ, theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ngân hàng thông qua. Cụ thể, ngày 20/9, Eximbank đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%.

Trước đó, trong năm 2023, cổ đông Eximbank đã hai lần nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 18%.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của Eximbank đã tăng 11% so với đầu năm, đạt mức tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn tăng 9,1% so với đầu năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong khi, dư nợ cho vay tăng 15,1% so với đầu năm, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn duy trì ở mức 12-14%.

Eximbank dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/11/2024 để thảo luận một số nội dung như chuyển trụ sở chính từ TP HCM ra Hà Nội, miễn nhiệm nhân sự theo đề xuất của nhóm cổ đông lớn,...