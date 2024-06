Trước khi bị khởi tố về trốn thuế, Shark Tam đã có phát ngôn thế nào về bê bối lập lờ xuất xứ hàng hóa?

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo) về tội Trốn thuế, theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Từng là khách mời của chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam 2019, ông Tam xuất hiện ở vị trí "cá mập" (shark), nổi tiếng với hình tượng "khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng". Là vị Shark hiếm hoi thành công không qua con đường học vấn, ít ai biết tới ông từng là "tay buôn đồ cũ" có tiếng với các mặt hàng gia dụng điện tử.

Lùm xùm hàng Trung Quốc mang mác Việt Nam

Sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại, tới năm 2011 thương hiệu tivi Asanzo của ông Tam đã phủ sóng thị trường nội địa Việt Nam. Đến năm 2019, công ty nghiên cứu thị trường GfK đã ghi nhận Asanzo đứng đầu hàng tivi "made in Vietnam" với thị phần 16%, nằm trong top 4 thị phần và chỉ đứng sau ba ông lớn ngoại quốc.

Giữa lúc thương hiệu Asanzo và tên tuổi ông Phạm Văn Tam đang lên trong giới thương trường, thị trường và người tiêu dùng bắt đầu chất vấn về sản phẩm Asanzo là hàng Trung Quốc mang mác Việt Nam.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Tam cho biết việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về lắp ráp thành sản phẩm là điều không có gì lạ lẫm với thương hiệu Việt. Hiện trên thị trường, nhiều mặt hàng như linh kiện điện tử hoặc hàng gia dụng được nhập khẩu ào ạt vào Việt Nam với mác "hàng Việt Nam chất lượng cao" để bán ra thị trường.

Asanzo ý thức được điều đó nên trong giấy bảo hành chỉ ghi "xuất xứ Việt Nam" thay vì "made in Vietnam" trên sản phẩm.

“Sản phẩm Asanzo không phải Made in Việt Nam mà xuất xứ tại Việt Nam!", ông Tam khẳng định với báo chí.

Sau đó bộ Công an kết luận chưa có căn cứ xác định công ty có dấu hiệu "sản xuất, buôn bán hàng giả", "lừa dối khách hàng" trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc và dán nhẫn "xuất xứ tại Việt Nam để tiêu thụ tại Việt Nam. Ông Tam cũng có phát ngôn đáng chú ý liên quan tới vấn đề này: "Thật ra thì nói khủng hoảng thì cũng không hẳn, tôi gọi đó là biến cố. Về câu chuyện của một năm trước, đến thời điểm này thì tôi cũng nắm trong tay kết quả đầy đủ, và Asanzo chẳng có lỗi gì. Tuy thiệt hại ban đầu rất lớn nhưng tôi đủ trải qua được, tôi tin pháp luật Việt Nam rất công bằng. Với kết quả đang nắm trong tay này, tôi càng tự tin hơn để phát triển hơn nữa”.

Những phát ngôn khác liên quan tới vụ lùm xùm

Khi Asanzo đã vượt qua được cuộc khủng hoảng đầu tiên, thương hiệu tivi Việt Nam này cũng dần dần quay trở lại các siêu thị điện máy.

Trong thời điểm tâm dịch Covid-19, hãng mạnh tay đầu tư dây chuyền sản xuất máy lạnh mới, cố gắng tự chủ về linh kiện trước khan hiếm nguồn cung.

Phát biểu trong chương trình "The next Power" do S-world và VnExpress tổ chức, ông Tam cho biết: “Asanzo dám chịu thất bại để được những cái mới. Một con đại bàng phải thay nguyên bộ lông nếu muốn tồn tại và thành công. Doanh nghiệp của tôi cũng sẽ theo hướng như vậy”.

Shark Tam Một con đại bàng phải thay nguyên bộ lông nếu muốn tồn tại và thành công. Doanh nghiệp của tôi cũng sẽ theo hướng như vậy

"Nhưng con người mà mất lòng là rất đau đớn. Đối với tôi, người dùng mà quay lưng với tôi thì đó mới là cái ác nhất, là án tử, chứ không phải là tiền", ông Tam cho rằng, dù mất cả nghìn tỷ nhưng miễn doanh nghiệp còn tồn tại, người dùng không quay lưng thì vẫn còn làm ăn, phát triển được.

Bên cạnh đó, ông Tam còn có những phát ngôn khác liên quan tới chiến lược cạnh tranh và dung lượng thị trường với vị thế là doanh nghiệp Việt đi đầu trong hàng điện tử, điện lạnh.

“Doanh nghiệp Việt muốn trỗi dậy thì đừng theo cái bóng của các ông lớn mà cần tập trung vào thế mạnh cốt lõi, thấu hiểu thị trường, sản phẩm, đối thủ, khách hàng và kiên định với hành trình khởi nghiệp. Đó là chìa khóa để Việt Nam vươn lên trở thành một quốc gia khởi nghiệp xứng tầm, một “Israel châu Á” trong tương lai."

"Tôi ra đời để lấp đầy khoảng trống mà thương hiệu lớn không làm. Những tập đoàn đa quốc gia có thể cho rằng ngách thị trường phục vụ khách hàng thu nhập thấp là miếng bánh nhỏ, nhưng với doanh nghiệp nhỏ thì lại là quá lớn."

Ngoài chức danh chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo, ông Tam còn thành lập công ty CP Đầu tư Tập đoàn Winsan, hoạt động dưới mô hình công ty đầu tư tài chính cho các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.









Thanh Huyền