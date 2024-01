Trước khi Chủ tịch UBND tỉnh bị bắt, Lâm Đồng thực hiện kết luận thanh tra dự án Đại Ninh ra sao?

Ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tội "Đưa, nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Hiệp bị bắt vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (tên thương mại là dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ) tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).

Liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra loạt sai phạm tại kết luận số 929/KL/TTCP ngày 12/6/2020. Theo đó, dự án này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Một góc dự án Khu đô thị thương mại du lịch

Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 25.243 tỷ đồng với tổng diện tích sử dụng đất 3.595 ha. Theo tiến độ đầu tư, dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được triển khai thực hiện từ năm 2010, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2018.

Tuy nhiên, từ khi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để rừng bị phá, lấn chiếm hơn 368 ha. Năm 2017, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có quyết định yêu cầu Công ty Sài Gòn Đại Ninh bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng hơn 6,6 tỷ đồng. Dự án chậm tiến độ so với chứng nhận đầu tư nhiều năm.

Đến ngày 1/8/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm tập thể UBND tỉnh; cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành được nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng được giao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các bước để kiểm điểm nghiêm túc đối với cấp trưởng, cấp phó các sở ngành, đơn vị qua các thời kỳ; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố qua các thời kỳ do để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra; trường hợp thiếu sót, tồn tại, vi phạm đến mức phải kỷ luật thì có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Thủ trưởng các sở ngành, địa phương, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được giao xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham mưu, ký văn bản dẫn đến các thiếu sót, tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra; trường hợp thiếu sót, tồn tại, vi phạm đến mức phải kỷ luật thì có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Nhiều công trình xây dựng dang dở, hạ tầng xuống cấp vì bị bỏ hoang tại dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ảnh: Quế Như.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo thẩm quyền thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Yêu cầu tiếp tục rà soát 6 kiến nghị đã thực hiện

Ngày 4/12/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Lâm Đồng tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, có 6 kiến nghị đã thực hiện dứt điểm, nhưng Thanh tra Chính phủ kiến nghị tiếp tục rà soát tại báo cáo số 1119/BC-TTCP ngày 18/5/2023.

Ngoài ra, còn có 5 kiến nghị cơ bản hoàn thành, đang thực hiện. Đối với nội dung giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định lại giá cho thuê đất đối với 3 dự án, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh thì đã triển khai thực hiện.

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, các nội dung của Kết luận số 929/KL-TTCP đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Hiện tại, hầu hết các hạng mục công trình chính của dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh chỉ có trên bản vẽ.

Tuy nhiên, các sở ngành và địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng để tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của kết luận số 929/KL-TTCP còn chậm so với tiến độ đề ra. Một số kiến nghị đã thực hiện dứt điểm nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn yêu cầu tiếp tục rà soát, nhiều kiến nghị đang triển khai thực hiện, chưa hoàn thành.

Để thực hiện đảm bảo Kết luận số 929/KL-TTCP và báo cáo số 1119/BC- TTCP, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở ngành và địa phương có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo kế hoạch số 8200/KH-UBND ngày 20/9/2023 về việc thực hiện các nội dung còn tồn đọng, chưa xử lý dứt điểm theo kết luận số 929/KL-TTCP.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kết luận số 929/KL-TTCP, Báo cáo số 1119/BC-TTCP đề nghị báo cáo kịp thời đến cơ quan, người có thẩm quyền để xem xét giải quyết, xử lý theo quy định.