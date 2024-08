Trước khi công bố ý định sản xuất thuốc trị ung thư tại Việt Nam, "đại gia" Ấn Độ đã rót hơn 10 tỷ USD xây dựng công viên dược quốc tế tại tỉnh nhỏ nào của miền Bắc?

Ngày 31/7 vừa qua, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp mặt và làm việc cùng 2 tập đoàn dược lớn của Ấn Độ ông P.Ramesh Babu, Chủ tịch - Giám đốc điều hành Tập đoàn SMS Pharmaceuticals và ông Narendra Reddy, Giám đốc điều hành Công ty Sri Avantika.

Ông P. Ramesh Babu cho biết, tập đoàn mong muốn Việt Nam dành 500ha đất giải phóng mặt bằng để đầu tư vào công ty dược phẩm. Từ công viên này, tập đoàn sẽ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tham gia và sau 6-8 tháng sẽ đi vào sản xuất thương mại. Địa điểm đầu tư được SMS nêu rõ là Nghi Sơn, Thanh Hoá.

"Chúng tôi đã thực hiện mô hình trung tâm dữ liệu liên quan xạ trị và hóa trị ung thư tại Ấn Độ, cho thấy rất thành công. Chúng tôi cũng đầu tư để có thêm các loại thuốc để điều trị căn bệnh này", ông Dharmesh Shah, Chủ tịch sáng lập tập đoàn dược phẩm BDR cho biết.

Lãnh đạo tập đoàn BDR kỳ vọng góp phần mang lại lợi ích cho bệnh nhân nghèo thông qua trung tâm dữ liệu. Các loại thuốc trị ung thư mà BDR muốn hợp tác hợp tác sản xuất với Việt Nam sẽ có ít tác dụng phụ hơn nhiều loại thuốc hiện nay.

Ngoài ra, lãnh đạo tập đoàn BDR chia sẻ ý tưởng sẽ chuyển từ điều trị ung thư bằng biện pháp hóa học sang sinh học, ông cho biết sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc ung thư khi đầu tư tại Việt Nam. Ngoài sản xuất thuốc, tập đoàn còn mong muốn xây dựng trung tâm dữ liệu liên quan xạ trị và hóa trị ung thư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ trương đầu tư của tập đoàn BDR rất phù hợp với chiến lược ngăn chặn, đẩy lùi ung thư của Việt Nam.

Việt Nam với dân số 100 triệu, trong khi bệnh ung thư hiện nay "tương đối phổ biến". Vì vậy, Thủ tướng đề nghị tập đoàn BDR khi xây dựng nhà máy sản xuất thuốc trị ung thư đồng thời sẽ hình thành hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp ông Dharmesh Shah - Chủ tịch sáng lập tập đoàn dược phẩm BDR

Trước đó, vào tháng 2/2022, SMS Pharmaceuticals và Sri Avantika Contractors cũng đã kết hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương, Việt Nam), ký quyết định hợp tác đầu tư vào Dự án Công viên Dược phẩm quốc tế Việt Nam - Ấn Độ tại tỉnh Hải Dương. Đây là một trong những dự án dược phẩm lớn nhất tại Việt Nam với diện tích 960ha, được hai doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư với tổng vốn lên tới 10 - 20 tỷ USD.

Sau đó, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Khu công nghiệp – Đô thị Đại An và Tập đoàn Đại An và Công ty Sri Avantika Contractors Ltd. đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện triển khai hạ tầng dự án.

Trong lễ ký biên bản, đại diện từ phía Ấn Độ sông Ramesh Babu Potluri, Chủ tịch SMS Pharmaceticals LTD., khẳng định: dự án sẽ là địa điểm quy tụ nhiều hãng dược nổi tiếng trên thế giới đến đây nghiên cứu và sản xuất. Tại đây, các sản phẩm được sản xuất ra sẽ phục vụ cho việc xuất khẩu không chỉ trong khu vực và còn đến các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu...

SMS Pharmaceuticals được thành lập năm 1990, là một trong những doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn nhất Ấn Độ. Hiện tập đoàn có 4 cơ sở sản xuất và 2 trung tâm nghiên cứu với 1.000 nhân viên. Còn Sri Avantika là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1992, hoạt động đa lĩnh vực khai khoáng, dược phẩm, cơ sở hạ tầng, thương mại…

Trong khi đó, tập đoàn BDR được thành lập vào năm 2002, hiện là nhà sản xuất sản phẩm điều trị ung thư lớn nhất tại Ấn Độ với 80% thị phần trong nước. BDR sở hữu chuỗi cung ứng khép kín, từ sản xuất nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Năm 2023, BDR có 3.200 nhân viên, doanh thu đạt 250 triệu USD và lợi nhuận đạt 90 triệu USD.

Tập đoàn này thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2022, hiện đang cung cấp nguyên liệu dược phẩm đầu vào bào chế thuốc điều trị ung thư cho một số nhà máy tại Việt Nam và chuẩn bị được phê chuẩn cấp phép phân phối các loại thuốc điều trị một số loại bệnh ung thư.

Trên thực tế, Ấn Độ hiện đang là một quốc gia có ngành dược phẩm lớn mạnh trên thế giới, đứng thứ 3 về khối lượng và lớn thứ 13 về giá trị trên thế giới. Nước này đang cung cấp 60% nhu cầu vaccine toàn cầu, với nhiều loại vaccine khác nhau. Ấn Độ cũng là nhà cung cấp thuốc gốc lớn nhất thế giới, chiếm 20% nguồn cung toàn cầu tính theo số lượng.

Ngoài ra, đất nước tỷ dân hiện cũng là một trung tâm của dược phẩm, thiết bị y tế cũng như các loại thuốc đặc trị. Trong đại dịch COVID-19, Ấn Độ đã cung cấp vaccine COVID-19 cho 110 quốc gia trên thế giới. Xuất khẩu ngành dược phẩm của Ấn Độ đạt 27,9 tỷ USD trong năm tài chính 2023-2024.