TP đảo đầu tiên của Việt Nam từng "kêu cứu" vì vắng khách, nay thu từ du lịch hơn 11.200 tỷ trong 6 tháng

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2024, Phú Quốc đón 3,3 triệu lượt khách, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 500.000 lượt, tăng hơn 44% so với cùng kỳ, gần bằng 75% kế hoạch. Doanh thu ước đạt trên 11.200 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ và đạt gần 66% kế hoạch.



Bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Thư ký Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, cho rằng con số thống kê trên chưa cho thấy được sự khởi sắc của du lịch Phú Quốc, bởi cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 là giai đoạn du lịch Phú Quốc gần như "đóng băng".

Trong nửa đầu 2024, lượng khách đến Phú Quốc cải thiện so cùng kỳ.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết thời gian qua, ngành du lịch đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở các tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Campuchia, Anh; sắp tới là Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc… Ngoài ra, Phú Quốc còn đón các đoàn doanh nghiệp, các đoàn famtrip từ các nước đến để khảo sát sản phẩm, dịch vụ.

"Để đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế, từ đây đến cuối năm, Kiên Giang diễn ra rất nhiều sự kiện, hoạt động du lịch như Tuần lễ Du lịch TP Phú Quốc, tổ chức đón tiếp đoàn khách du lịch trên các chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc, sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, Sunrise Sprint... Đây là những sự kiện dự đoán sẽ thu hút nhiều khách quốc tế đến Phú Quốc tham quan, du lịch" - ông Thái thông tin.

Cũng trong nửa đầu năm nay, hãng hàng không Việt Nam đã mở đường bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế. Cụ thể, hồi tháng 6, Vietjet Air khai trương hai đường bay Phú Quốc với hai thành phố Đài Trung và Cao Hùng của Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đó, đường bay Phú Quốc-Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) được hãng khai thác từ ngày 13/6 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Đường bay Phú Quốc-Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) khai thác từ ngày 14/6 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật.

Nhiều chuyến bay quốc tế đưa khách đến Phú Quốc đã được liên tục khai trương.

Mới đây, hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên kết nối Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) - Phú Quốc), đánh dấu hành trình nỗ lực mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế đến các thị trường gửi khách lớn của Việt Nam trong năm 2024.

Năm ngoái, du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn

Trước đó khoảng một năm, du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Kỳ nghỉ lễ 30/4/2023,, Phú Quốc là một trong số ít các điểm du lịch trong nước có lượng khách sụt giảm, so năm trước đó. Trong 5 ngày nghỉ, "đảo ngọc" đón hơn 112.000 lượt khách, giảm 11,5% so với cùng kỳ, tổng thu khoảng 132,5 tỷ đồng, giảm 24%. Tỷ lệ kín phòng gần 60%.

Đến lễ 2/9/2023, Phú Quốc chỉ đón hơn 19.000 lượt khách lưu trú, giảm gần 40% so với cùng kỳ và công suất phòng chỉ đạt khoảng 27%. Các nguyên nhân được nhiều chuyên gia nêu ra là do vé hàng không tăng cao, chất lượng dịch vụ du lịch của Phú Quốc giảm sút, giá cao…

Khi đó, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết liên quan đến giá vé máy bay, địa phương đề nghị các hãng hàng không cần tính toán để có giá vé hợp lý, hài hòa lợi ích chung. "Về vấn an toàn thực phẩm, môi trường, an ninh trật tự, địa phương sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý để du khách yên tâm khi đến vui chơi", ông Hưng nói.

Phú Quốc là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, nâng cấp từ huyện đảo vào năm 2021.

Theo quy hoạch, Phú Quốc là trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Theo Đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040, Phú Quốc trở thành một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; trung tâm thương mại, dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế; trung tâm chính trị - văn hóa.

Thành phố sẽ có không gian sống có chất lượng và gắn bó của người dân trên đảo; phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Phú Quốc được xác định là đô thị biển - đảo có sức hấp dẫn, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I; khu kinh tế biển có vị thế đặc biệt; trung tâm dịch vụ du lịch, sinh thái biển - đảo tổng hợp, với nhiều giá trị khác biệt, chất lượng của quốc gia và quốc tế; là trung tâm thương mại, dịch vụ tầm cỡ khu vực và quốc tế; trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao của khu vực và quốc tế.