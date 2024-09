Trước khi miễn nhiệm đồng loạt 4 Phó TGĐ, doanh nghiệp từng muốn thu 10.000 tỷ/năm kinh doanh ra sao?

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) có nghị quyết liên quan đến việc cơ cấu lại các chức danh quản lý.

Theo đó, bà Võ Thị Hải Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tài chính Kế toán để giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long.

Trong khi đó, TLG miễn nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc của 4 cá nhân khác bao gồm ông Bùi Văn Huống, Phó tổng giám đốc chuỗi cung ứng; ông Trần Trung Hiệp, Phó tổng giám đốc Phát triển thị trường; bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh và ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó tổng giám đốc Công nghệ thông tin.



Tập đoàn Thiên Long vừa cơ cấu lại cấu trúc lãnh đạo cấp cao. Ảnh minh hoạ.

4 cá nhân trên sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu hệ thống chức danh mới phù hợp với điều lệ công ty.

Cụ thể, ông Bùi Văn Huống giữ chức vụ Giám đốc Khối Chất lượng và Chuỗi cung ứng, ông Trần Trung Hiệp giữ chức Giám đốc Khối Phát triển thị trường, bà Lê Bích Ngọc giữ chức Giám đốc Khối phát triển kinh doanh và ông Nguyễn Đức Hạnh giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ thông tin.

TLG cho biết việc các nhân sự trên được bổ nhiệm với chức danh mới không làm thay đổi nhiệm vụ đã được phân công trước đó mà chỉ là bước để điều chỉnh và tái cấu trúc hệ thống chức danh.

Với thay đổi này, Ban điều hành của TLG hiện còn Tổng giám đốc điều hành là bà Trần Phương Nga, 1 Phó tổng giám đốc là bà Võ Thị Hải Hà và các giám đốc khối.

Thiên Long là tập đoàn nổi tiếng Việt Nam về văn phòng phẩm, đặc biệt là bút bi.

Tập đoàn Thiên Long cung cấp sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo. Hiện doanh nghiệp có 5 nhãn hàng: Bizner, Colorkit, Thiên Long, Điểm 10 và Flexoffice.

Trong đó, doanh nghiệp này muốn "nâng tầm thương hiệu FlexOffice trở thành thương hiệu được nhận diện hàng đầu về bút viết và văn phòng phẩm tại Đông Nam Á" - theo website công ty.

Thiên Long từ bỏ mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng

Cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập năm 1981, tiền thân của Tập đoàn Thiên Long hiện nay, bắt đầu đầu tư trang thiết bị và xâm nhập thị trường bút viết trong nước.

Đến năm 1996, Công ty TNHH SX-TM Thiên Long ra đời. Vào năm 2005, chuyển đổi thành công ty cổ phần. Mã TLG lên sàn HoSE từ 2010.

Theo báo cáo quý 2/2024, doanh thu quý II/2024 đạt 1.207 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp giai đoạn này đạt xấp xỉ 586 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp hơn 48,5%, nhích nhẹ so với mức 44,7% của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn này đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 5,3% lên hơn 206 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên khoảng 91 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 42%, từ hơn 9 tỷ đồng xuống 5,2 tỷ đồng trong giai đoạn này.

Công ty báo lãi trước thuế 305 tỷ đồng và lãi sau thuế 241 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,2% và 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức cao nhất về cả doanh thu và lợi nhuận nhuận hàng quý từ khi công ty đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và công khai kết quả kinh doanh vào năm 2009.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh khởi sắc, ban lãnh đạo Thiên Long cho biết trong quý II, sức mua thị trường nội địa có dấu hiệu phục hồi. Điểm sáng trong giai đoạn này còn đến từ sự tăng trưởng doanh thu xuất khẩu. Ngoài ra, quản trị chi phí hiệu quả và thu nhập tài chính tăng do chênh lệch tỷ giá cũng tác động tích cực đến lợi nhuận sau thuế.

Luỹ kế nửa năm, Thiên Long có doanh thu thuần gần 2.016 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 1.988 tỷ đồng ở cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 929 tỷ đồng, tăng 7% so với hơn 868 tỷ đồng hồi 6 tháng đầu năm 2023. Tỷ suất sinh lợi gộp nửa đầu năm đạt 46,1%, tăng nhẹ so với 43,7% của cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi trước thuế gần 417 tỷ đồng và lãi sau thuế xấp xỉ 330 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,5% và 23% so cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Tập đoàn Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt mức kỷ lục 3.800 tỷ đồng, tăng gần 10% so với kết quả năm trước. Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tăng 6,69% lên 380 tỷ đồng.

Như vậy, sau nửa năm, Thiên Long đã hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 86,8% mục tiêu lợi nhuận.

Nói về mục tiêu xa hơn, ban lãnh đạo Thiên Long cho biết trước đây từng đề cập kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công ty đã cân nhắc lại và quyết định không theo đuổi bằng mọi giá bởi việc này sẽ đánh đổi bằng nhiều rủi ro đối với hoạt động và tình hình tài chính.