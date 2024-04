Trước khi phải trả lại 2.882 tỷ cho Trương Mỹ Lan, tài sản gia đình CEO Quốc Cường Gia Lai tăng gần 1.000 tỷ sau 1 tháng nhờ QCG liên tục kịch trần

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần (15/4) tiếp tục chứng kiến giao dịch đầy bất ngờ trên cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai. Cổ phiếu này tăng kịch trần trong tình trạng trắng bên bán ngay từ đầu phiên, thanh khoản phiên sáng đạt hơn 2,3 triệu đơn vị.

Nhiều phiên tăng sốc gần đây đẩy thị giá QCG lên mức 15.400 đồng/cp, cao nhất trong vòng 7 tháng kể từ giữa tháng 9/2023. Chỉ tính riêng trong 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng hơn 63%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó leo lên mức xấp xỉ 4.237 tỷ đồng.

Tăng trần liên tiếp, tài sản của CEO Nguyễn Thị Như Loan đã tăng lên 1.571 tỷ đồng, tức tăng 612 tỷ đồng chỉ sau 1 tháng.

Theo báo cáo quản trị Công ty, tính đến 31/12/20223, bà Loan đang nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Các con bà gồm Nguyễn Quốc Cường - nắm 537.500 cổ phiếu, con dâu Đàm Thu Trang không nắm cổ phiếu nào, con gái Nguyễn Ngọc Huyền My - nắm hơn 39 triệu cổ phiếu và con rể Lầu Đức Duy - năm hơn 10,5 triệu cổ phiếu QCG. Ngoài ra, các em của bà Loan gồm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - nắm 9,7 triệu cổ phiếu, Nguyễn Thị Bích Thuỷ - nắm 81.750 cổ phiếu....

Tổng số cổ phần gia đình bà Loan sở hữu lên đến 166 triệu cổ phiếu QCG. Như vậy, trong tháng qua tổng tài sản gia đình bà Loan đã tăng gần 1.000 tỷ lên mức 2.556 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu QCG bất ngờ "cháy hàng" trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai vừa nhận thông tin bất lợi từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

HĐXX cũng thống nhất tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án… Trong đó, sẽ tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Liên quan đến việc liên quan án Vạn Thịnh Phát, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Quốc Cường Gia Lai, CEO Nguyễn Thị Như Loan cũng đã có báo cáo về vấn đề này. Theo bà Loan, từ tháng 5, Sunny Island đã giao hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 ha tại dự án Phước Kiển cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của công ty.

"Sunny Island đã giữ toàn bộ sổ đỏ của 65ha và đến bây giờ không biết để đâu. Trong hồ sơ gửi trọng tài, họ nói họ gửi ở SCB. Chúng tôi đã đến SCB để hỏi và SCB chưa trả lời. Điều này làm chúng tôi ú tim bởi khi trọng tài phán quyết rồi nhưng không có sổ đỏ thì mình phải làm sao?

May mắn là chúng tôi được thông tin hồ sơ dự án được giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03). C03 đã mời Quốc Cường Gia Lai đến đối chiếu hồ sơ. Rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất.

C03 phải điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đó của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không? Nếu dính dáng, C03 sẽ trình và ra quyết định mình phải trả lại bao nhiêu tiền. Đến giờ này chưa có câu trả lời chính thức", bà Loan chiasẻ tại Đại hội.

Cần biết, Phước Kiển được ví như "con bò sữa" cho QCGL với quy mô đầu tư tương đối lớn. Giai đoạn đầu triển khai, lãnh đạo Tuyên bố Phước Kiển là dự án tâm huyết và bỏ rất nhiều vốn để đầu tư, nếu thành công sẽ mang về dòng tiền lớn cho QCGL (~60.000 - 70.000 tỷ doanh thu/năm).

Kỳ vọng là vậy, song do nhiều vướng mắc khiến Phước Kiển đã và đang trở thành rào cản của Công ty. Minh chứng là bức tranh kinh doanh Công ty liên tục sa sút những năm sau đó, tình hình tài chính cũng không mấy sáng sủa.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của QCGL, khoản phải trả Sunny Island số tiền 2.882,8 tỷ đồng đang được hạch toán trong mục "Phải trả ngắn hạn khác". Số tiền này tương đương khoảng 30% tổng tài sản của Công ty tính đến cuối năm 2023.

Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của QCGL đạt gần 9.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tồn kho với số dư cuối kỳ hơn 7.000 tỷ (chiếm gần 75%). Đáng chú ý, doanh nghiệp này chỉ còn vỏn vẹn 28 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, QCGL còn vay nợ tài chính đến hơn 4.500 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, Công ty ghi nhận 432 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, tương đương 1/10 kết quả đạt được năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm gần 33 tỷ đồng trong khi năm 2022 cũng âm hơn 121 tỷ đồng.

Đến nay, sau 7 năm triển khai, Phước Kiển còn dính 2 lần "hầu toà", phiên toà tranh chấp giữa QCGL và Sunny cũng như phiên toà Vạn Thịnh Phát.