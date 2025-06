Trước vụ việc giữa AEON và SeABank, một công ty Việt Nam từng vướng "lùm xùm" với đối tác ngoại sau khi bán cổng thanh toán

Công ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính AEON (AEON Financial Services) vừa có văn bản thông báo Thỏa thuận Chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) với SeABank là không hợp lệ do phát hiện thông tin kế toán được công bố trước khi ký kết thỏa thuận có sự sai lệch đáng kể so với thực tế.

Theo đó, vào tháng 10/2023, AEON Financial Services đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính PTF với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện PMI (Tích hợp sau Sáp nhập) với PTF, AEON Financial Services phát hiện các giao dịch kế toán không phù hợp đã được thực hiện trước khi chuyển nhượng cổ phần.

Vì lý do này, AEON Financial Services ngay lập tức tiến hành điều tra sự việc với sự tư vấn của một luật sư bên ngoài tại Việt Nam. Đến ngày 6/6/2025, Công ty đã tuyên bố với SeABank rằng Thỏa thuận Chuyển nhượng Cổ phần là không hợp lệ.

AEON Financial Services cho biết sẽ điều tra kỹ lưỡng sự việc, hợp tác với các cơ quan liên quan, thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của Luật pháp Việt Nam để tuyên bố Thỏa thuận Chuyển nhượng Cổ phần không hợp lệ, và yêu cầu hoàn trả các chi phí phát sinh trong việc ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với SeABank cũng như các bên liên quan khác.

Đây không phải là lần đầu tiên một công ty Việt Nam bị đối tác nước ngoài “tố” không trung thực về số liệu tài chính, kế toán.

Vào năm 2017, CTCP Truyền thông VMG (VMG Media – mã ABC) chuyển nhượng toàn bộ 62,25% cổ phần tại VNPT EPAY cho Global Payment Server (GPS) và UTC Invesment (UTC) - hai quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc. Thương vụ này đã mang về cho VMG Media 519 tỷ đồng, gấp 7 lần so với giá vốn đầu tư.

Tuy nhiên, đến năm 2019, hai bên xảy ra tranh chấp do GPS và UTC cho rằng, VMG Media đã “không trung thực” về tình hình tài chính của EPAY và EPAY đã “tiến hành hoạt động vi phạm pháp luật” tại Việt Nam. Điều này dẫn đến quyết định mua không chính xác của hai nhà đầu tư Hàn Quốc.

Năm 2021, VMG Media nhận được phán quyết số 110/2021 của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp số 186/2019 với 2 quỹ đầu tư GPS và UTC. Theo đó, VMG Media có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho 2 quỹ số tiền tương đương 626 tỷ đồng tại thời điểm ngày 21/10/2021. Bên cạnh đó, VMG phải chịu mức lãi suất 5,33% cho khoản bồi thường kể từ ngày 21/10/2021 cho tới thời điểm thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường cho GPS và UTC.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 17/1/2023, VMG Media đã được hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên bố không công nhận và không cho thi hành phán quyết của SIAC .

Phán quyết này giúp VMG Media được hoàn nhập chi phí dự phòng gần 721 tỷ đồng đã được trích lập trước đó. Điều này giúp cho công ty lãi kỷ lục gần 750 tỷ đồng vào quý 4/2022, trong khi cùng kỳ lỗ kỷ lục 585 tỷ đồng. Nhờ đó, VMG Media đã xóa sạch khoản lỗ lũy kế, đồng thời thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Thực tế, nếu không có “biến cố” liên quan đến EPAY, hoạt động kinh doanh của VMG Media không mấy nổi bật. Công ty này chỉ lãi ròng vài tỷ đến vài chục tỷ đồng mỗi quý, thậm chí có quý còn lỗ. Quý 1/2025, VMG Media lãi sau thuế 5,5 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với mức lợi nhuận khiêm tốn cùng kỳ 2024 (hơn 300 triệu đồng).

Tính đến cuối quý 1/2025, VMG Media có tổng tài sản hơn 900 tỷ đồng, tương đương thời điểm đầu năm, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn và tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn). Thời điểm 31/3, các khoản phải thu ngắn hạn có số dư lên đến 585 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản. Số dư tiền mặt vào khoảng 220 tỷ đồng trong khi nợ vay tài chính gần 270 tỷ, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Trong một diễn biến liên quan, hồi tháng 2 năm nay, VMG Media cho biết đã nhận được phán quyết số 010 năm 2025 của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp số 313 năm 2023 với GPS và UTC. Theo phán quyết,VMG Media chịu trách nhiệm bồi thường cho GPS/UTC đối với 62,25% của nghĩa vụ thuế bổ sung.

Tuy nhiên, trách nhiệm của VMG sẽ được giới hạn ở mức 55 tỷ đồng. Đồng thời, VMG Media phải chịu mức lãi suất 5,33%/năm cho khoản bồi thường tính từ ngày 21/9/2022 cho tới thời điểm thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường cho GPS/UTC. VMG Media phải thanh toán các khoản chi phí pháp lý cho GPS/UTC và toàn bộ chi phí trọng tài.