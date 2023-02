Trường đại học công nghệ hàng đầu của Israel bị tấn công mạng

DarkBit - vốn theo đuổi lập trường chống Israel - đã yêu cầu khoản tiền chuộc là 80 đồng tiền điện tử Bitcoin hoặc 6 triệu NIS (tương đương 1,7 triệu USD) để ngừng cuộc tấn công mạng. Nếu không được đáp ứng trong vòng 48 giờ, nhóm này sẽ tăng số tiền chuộc lên 30%.



Đại học Technion ở thành phố Haifa cũng là nơi đào tạo chuyên gia an ninh mạng nổi tiếng của Israel. Tổng cục Không gian mạng quốc gia Israel (INCD) đã đề nghị Technion báo cáo đầy đủ thông tin để đánh giá tình hình và sẽ vào cuộc nhằm hỗ trợ cơ sở này xử lý sự cố, cũng như nghiên cứu về hậu quả sau vụ tấn công.

Đến thời điểm hiện tại, các chuyên gia an ninh mạng của Israel vẫn chưa xác định được lỗ hổng bảo mật khiến tin tặc có cơ hội tấn công Technion. Đại học Technion vẫn cố gắng duy trì hoạt động giảng dạy bình thường, soưng yêu cầu các sinh viên ghi chép vào vở thay vì dùng máy tính như mọi khi hoặc vẫn cho phép sinh viên dùng máy tính xách tay nhưng phải ngắt kết nối với mạng Internet của trường.

Theo INCD, trong vài năm gần đây, các cơ sở giáo dục đại học của Israel đang trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc. Riêng trong năm 2022, INCD đã ghi nhận 53 vụ tấn công lớn và đã ngăn chặn hầu hết những vụ việc này. Chính quyền Israel cũng đã tổ chức họp với lãnh đạo các trường đại học để nâng cao nhận thức và cập nhật quy định mới về bảo vệ an ninh mạng đối với các cơ sở đào tạo này.

Hiện nay, Israel chưa có luật riêng về an ninh mạng, do đó, INCD chỉ có quyền hạn đối với một số lĩnh vực trọng yếu nhất định. Trong lĩnh vực giáo dục đại học, INCD chưa có quyền đưa ra chế tài đối với các cơ sở này. Vì vậy, INCD chỉ có thể khuyến nghị một số tiêu chuẩn và biện pháp bảo vệ an ninh mạng đối với các trường đại học, nhưng không có quyền bắt buộc các cơ sở này phải tuân thủ.