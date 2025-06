Trường ĐH của ông Trương Gia Bình vào top 100 thế giới ở hạng mục không ngờ: Leo hạng 3 lần chỉ trong vòng 4 năm

Ngày 18/06, Trường Đại học FPT (FPTU) chính thức ghi danh vào vị trí 80 thế giới theo tiêu chí SDG8 – Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế, trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025 do tạp chí Times Higher Education (THE) công bố.

Với thứ hạng này, FPTU được quốc tế ghi nhận là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới có năng lực đào tạo, gắn với thực tiễn, tạo ra việc làm chất lượng trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đối sổ.

Theo công bố của THE, FPTU cũng nằm nằm trong nhóm 301-400 đại học có tác động phát triển bền vững toàn diện nhất thế giới. Đồng thời trường cũng vào top 101-200 thế giới về giáo dục chất lượng (SDG4). Đây là năm thứ 3 liên tiếp trường ĐH của ông Trương Gia bình thăng hạng sau 4 năm góp mặt trong THE Impact Rankings. Đó cũng là minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, gia tăng tác động xã hội của FPTU trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Theo đó THE Impact Rankings đánh giá các trường đại học dựa trên 18 chỉ số, tập trung vào 5 yếu tố cốt lõi: chất lượng giảng dạy (30%), nghiên cứu (30%), trích dẫn nghiên cứu (30%), triển vọng quốc tế (7,5%), và thu nhập từ hợp tác doanh nghiệp (2,5%).

Các chỉ số này được xem xét kỹ lưỡng nhằm phản ánh toàn diện khả năng của một trường đại học trong việc cung cấp một môi trường học tập và nghiên cứu xuất sắc, cũng như khả năng đóng góp vào cộng đồng toàn cầu.

Bảng xếp hạng năm nay có hơn 2.500 trường đại học từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng tham gia.