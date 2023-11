Trương Huệ Vân có vai trò gì trong "đế chế" Vạn Thịnh Phát?

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong số này, bị can Trương Huệ Vân (SN 1988) là cháu ruột của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.



Theo tài liệu điều tra, Trương Huệ Vân giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn VTP. Ở vụ án này, bà Vân bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản".

Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân

Vì là cháu ruột của Trương Mỹ Lan nên Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao cho hàng loạt công ty khác trong "đế chế" Vạn Thịnh Phát. Cụ thể như công ty CP Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, công ty cổ phần Lavifood, công ty cổ phần Tanifood, công ty cổ phần Sài Gòn Galleria và công ty cổ phần Eurasia Concept...

Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.

Khi điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.