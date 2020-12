Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM nhận nhiệm vụ mới

Ngày 8-12, Công an TP HCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6.

Công an TP HCM cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an quận 4, giữ chức Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM.

Ông Huỳnh Trung Phong

Thượng tá Huỳnh Trung Phong sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành CSGT, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2002.



Sau khi ra trường, ông Huỳnh Trung Phong được phân công làm cán bộ tại Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM. Sau đó, ông Phong được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đội tham mưu, rồi Phó Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM.

Tháng 12-2016, ông Huỳnh Trung Phong được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM và là một trong những trưởng phòng CSGT ở TP HCM trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.