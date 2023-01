Trường Quân sự Quân khu 7 và HUFLIT bác bỏ thông tin trên mạng, mời công an vào cuộc

Tối 11-1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip và thông tin cho rằng xảy ra vụ việc tiêu cực liên quan 2 nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) khi học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Quân sự Quân khu 7.

Ngay trong đêm 11-1, đại tá Bùi Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Quân sự Quân khu 7, đã có văn bản gửi HUFLIT về sự việc nêu trên.

Văn bản nêu: Một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo lan truyền thông tin thất thiệt kèm theo clip phản ánh không đúng sự thật về hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên HUFLIT. Hiện nay, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên HUFLIT. Trong quá trình sinh hoạt tập thể đã xảy ra tranh cãi nội bộ giữa 2 cá nhân sinh viên nữ. Do không làm chủ cảm xúc, một sinh viên nữ có biểu hiện khóc và la hét. Khi xảy ra sự việc, cán bộ quản lý của trung tâm đã gặp gỡ, động viên và giải quyết xong, không xảy ra hậu quả.

Một người dùng Facebook xưng là chủ của clip đính chính lại sự việc

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện HUFLIT cũng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Nhà trường đã mời công an vào cuộc để xác minh.



Đại diện nhà trường cho biết nội dung câu chuyện xuất phát từ việc mâu thuẫn của một nhóm sinh viên do nghi ngờ lấy tiền của nhau. Nữ sinh bị nghi ngờ lấy tiền của bạn vì không chịu được nên hét lên, chứ không có chuyện tiêu cực như thông tin trên mạng xã hội.

Theo HUFLIT, nhà trường đang phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Nhà trường sẽ có thông tin sớm nhất sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, một người dùng Facebook xưng là "chủ clip" đã đính chính lại sự việc. Người này cho rằng hình ảnh trong clip không liên quan gì đến thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội.