Trường Thịnh Corp - Hành trình 14 năm “kết nối sức mạnh - vươn tới thành công ”.

Hình ảnh trụ sở chính tại Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Hành trình mang tên nhà sản xuất thi công lắp dựng kết cấu thép

Ngược dòng thời gian 14 năm về trước, Trường Thịnh Corp là một trong những công ty đầu tiên được thành lập bởi ông Đặng Bá Quốc cùng các đồng sự. Năm 2007, Trường Thịnh Corp bắt đầu sự nghiệp sản xuất, kinh doanh tập trung mạnh vào phát triển mảng xây dựng - kết cấu thép với máy móc, thiết bị, công nghệ đủ đáp ứng nhu cầu thị trường lúc bấy giờ. Nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư, Trường Thịnh Corp đã hoàn thành nhiều dự án lớn với chất lượng và tiến độ vượt trội, trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp với hàng loạt các dự án tiêu biểu: Nhà máy thủy điện Đark'Tih, khu liên hiệp kho lạnh Phan Duy, nhà máy bê tông An Hòa, nhà máy phụ gia thực phẩm Long An, nhà máy chế biến gỗ Bình Phước, chuỗi hệ thống siêu thị Co.op Mart, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc cao cấp Dabaco-Bình Phước, showroom trưng bày ô tô TMT, chợ Cần Đăng, nhà máy chế biến thủy sản P&H An Giang; Trung tâm thương mại Phnom Penh;…

Năm 2018, đã đánh dấu một mốc son quan trọng khi Trường Thịnh Corp quyết định khởi công xây dựng nhà máy kết cấu thép, nhằm mở rộng quy mô sản xuất trên diện tích 2.5ha tọa lạc tại: Ấp 4 -Xã Vĩnh Tân - Tân Uyên - Bình Dương. Vị trí nhà máy cách trung tâm thành phố mới Bình Dương 8km, gần các khu công nghiệp: Vsip II, Tân Bình….Giao thông thuận lợi cho quá trình sản xuất vận hành nhà máy.

Năm 2019, song song với việc phát triển các ngành nghề: phụ gia thực phẩm - hóa chất, năng lượng điện - điện, sản phẩm từ gỗ… nhà máy kết cấu thép Trường Thịnh được đưa vào hoạt động trên khuôn viên rộng 2.5ha, cơ sở hạ tầng kiên cố gồm nhà xưởng, xưởng ngoài trời, sân bãi và khu văn phòng. Ngoài ra, nhà máy còn được đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất với công nghệ tân tiến, hiện đại như: Máy cắt CNC Plasma, máy chặt 3m-6m-7m, máy khoan-đột CNC, chuyền hàn ngang tự động, máy khoan 3 chiều CNC, máy nắn dầm, máy phun bi cùng các máy móc thiết bị phụ trợ khác nhằm đáp ứng đầy đủ, tốt nhất những đơn hàng có khối lượng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao từ các chủ đầu tư.

Năm 2020, nhà máy kết cấu thép Trường Thịnh áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong quy trình sản xuất. Các công trình do Trường Thịnh thực hiện sản xuất - thi công - lắp dựng luôn đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng, đảm bảo tính kỹ thuật - mỹ thuật, thỏa mãn kỳ vọng của chủ đầu tư, đối tác, chính quyền và nhân dân địa phương.

Toàn bộ đội ngũ, với hơn 150 cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy gồm: Quản lý, giám sát kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và thợ có tay nghề. Tất cả được tuyển dụng chọn lọc, đào tạo và có nhiều kinh nghiệm bởi đã trải qua thời gian làm việc lâu dài tại các dự án lớn trên cả nước. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị sản xuất hiện đại cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung - năng động - nhiệt huyết "kết cấu thép Trường Thịnh" sẽ là nơi hợp tác đáng tin cậy khi quý vị cần tìm đối tác sản xuất gia công kết cấu thép, sản xuất lắp dựng nhà thép tiền chế, nhà xưởng/ nhà kho tiền chế, nhà thép….

Hình ảnh sản phẩm tại kho nhà máy Kết Cấu Thép

Hành trình 14 năm hình thành và phát triển của Trường Thịnh Corp, chúng ta không quên kể đến những quan tâm đóng góp từ phía quý đối tác - Nhà đầu tư trong và ngoài nước tạo dựng nên một Trường Thịnh Corp như hôm nay.

Hình ảnh Ban Lãnh Đạo Trường Thịnh Corp

Phát huy thông điệp "Kết nối sức mạnh - Vươn tới thành công"

Nhân dịp này, Trường Thịnh Corp xin cam kết:

Đối với toàn thể CBCNV công ty: Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đại đoàn kết, với thông điệp"Kết nối sức mạnh – Vươn tới thành công" và nâng cao những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của Trường Thịnh Corp trong 14 năm qua, đồng thời mang đến cho từng thành viên của công ty có đời sống vật chất và tinh thần ngày một phồn vinh, bằng sự kết nối cùng nhau thịnh vượng.

Đối với đối tác, chủ đầu tư, khách hàng: Trường Thịnh Corp sẽ vẫn phát huy thông điệp "Kết nối sức mạnh – Vươn tới thành công" thông qua việc sát cánh cùng quý vị vượt qua đại dịch Covid-19 và tạo nên đột phá trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Với 14 năm kinh nghiệm trong ngành chúng tôi sẽ giúp nhà đầu tư có một công trình hoàn hảo nhất, quý nhà đầu tư đang tìm nhà thầu xây dựng nhà xưởng/ nhà kho/ nhà thép tiền chế thì hãy liên hệ với Trường Thịnh Corp ngay hôm nay

