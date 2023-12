Trust City - Chung cư cao cấp, giá hợp lý, tiềm năng sinh lời cao

Phía đông Hà Nội - trung tâm mới của thủ đô



Phía đông Hà Nội là khu vực có quy hoạch thông minh, đang là một khu vực phát triển nhanh bền vững, tiềm năng đầu tư sinh lời cao và giữ một vị trí quan trọng trong việc kết nối với các trung tâm kinh tế phía Bắc như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội có kế hoạch chú trọng phát triển các đô thị hạt nhân nhằm giãn mật độ dân số đang tăng cao ở trung tâm cũng như đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa các vùng lân cận.

Theo định hướng quy hoạch chung thủ đô, dân số đô thị sẽ tăng từ 30% lên trên 50% vào năm 2025. Những khu vực còn dư địa và tiềm năng để phát triển như Long Biên, Gia Lâm và Đông Anh và tận dụng hạ tầng của các khu vực tiềm năng gần Trung tâm Hà Nội như Văn Giang (Hưng Yên) đều là những khu vực phù hợp với định hướng phát triển. Trong khoảng 5 năm tới, những điểm vàng này sẽ được tập trung đầu tư phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, dịch vụ để trở thành trung tâm kinh tế mới.

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản phía đông Hà Nội đang có sự phát triển sôi động nhờ sự góp mặt của nhiều ông lớn trong thị trường bất động sản. Với vị trí kết nối thuận tiện, nằm trong khu vực đang phát triển nhanh, dự án chung cư Trust City (của chủ đầu tư Lạc Viên Cửu Cao) thuộc khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang - Trust Boulevard hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư tại phía đông Hà Nội.

Trust City - Nơi hội tụ tinh hoa, nơi an cư lạc nghiệp

Trust City được quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích đẳng cấp như hồ điều hòa, bể bơi Panorama, phòng gym, spa, trường mầm non, khu thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại, rooftop bar & coffee,... hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp chuẩn Singapore.

Trust City – nơi gửi trọn niềm tin (Ảnh cung cấp bởi CĐT Lạc Viên Cửu Cao)

Trust City - Vị trí đắt giá bậc nhất, giá trị bền vững



Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Văn Giang, Hưng Yên, Trust City sở hữu 100% các căn hộ 2 phòng ngủ diện tích hoàn hảo từ 58,75m2 với sổ đỏ sẵn sàng trao tay.

Từ Chung cư cao cấp Trust City, khoảng cách di chuyển đến các tiện ích ngoại khu. (Ảnh cung cấp bởi CĐT Lạc Viên Cửu Cao)

Trust City - Nơi trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn



Là cái bắt tay của các nhà thầu uy tín hàng đầu như: RDesign (Singapore), Squire Mech (Singapore), Schindler (Thụy Sĩ), Hafele (Đức)…Trust City sử dụng các vật liệu cao cấp, đảm bảo chất lượng công trình. Bên cạnh đó, dự án còn có hệ thống an ninh, an toàn 24/7, chứng nhận PCCC mức độ cao cấp bậc nhất (dành cho căn hộ chung cư) mang đến cho cư dân một cuộc sống an toàn, trọn vẹn tiêu chuẩn 5 sao.

Trust City mang tới cho cư dân trải nghiệm sống 5* chuẩn Singapore (Ảnh cung cấp bởi CĐT Lạc Viên Cửu Cao)

Trust City - Ưu đãi hấp dẫn, thanh toán linh hoạt



Trong dịp này, Trust City áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt, chia thành nhiều đợt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ. Ngoài ra, dự án cũng có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác như: Voucher giảm giá 50 triệu đồng cho chủ nhân 5 căn đầu tiên; Chiết khấu thanh toán sớm 15%/năm; Miễn phí dịch vụ 2 năm, miễn phí gửi ô tô & xe máy 12 tháng; Chiết khấu 4.5% cho khách hàng không vay ngân hàng...

Với mức giá nhỉnh hơn 1 tỷ đồng, vốn ban đầu chỉ từ 600 triệu & giá cho thuê hiện tại các dự án cùng phân khúc xung quanh đang dao động từ 7-10tr/căn hộ 2 phòng ngủ, Trust City cũng hứa hẹn sẽ là một kênh đầu tư hấp dẫn với mức lợi nhuận cao.

Dự án sắp bàn giao, đăng ký xem nhà mẫu và nhận ưu đãi hấp dẫn từ Trust City. (Ảnh: Hải Hoàn)

Trust City - Tâm điểm giao lộ, đô hội phồn hoa



Thông tin liên hệ:

Văn phòng Chủ đầu tư dự án, Khu Đô Thị Trust Boulevard – Thị trấn Văn Giang – Hưng Yên

Hotline: +84 76 833 6555

Website: trustcity.vn