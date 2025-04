Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo Nguyễn Mạnh Thắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN: 1982, HKTT: số 26 ngõ 1142 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2015, Nguyễn Mạnh Thắng nhận 200 triệu đồng từ một gia đình tại Hà Nam để “chạy” cho con trai họ vào học tại một trường thuộc ngành Công an, dù người này không đủ điểm xét tuyển và Thắng không có thẩm quyền can thiệp. Đến năm 2016, Thắng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng với lý do hồ sơ đang được xét duyệt.Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng. Sau nhiều lần thất hứa và kéo dài thời gian, người được “hứa hẹn” vẫn không được đi học như cam kết. Gia đình bị hại yêu cầu hoàn lại tiền nhưng Thắng không trả và sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 20/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Thắng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 17/4/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (SĐT: 0972.178.968), Cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.