Không chỉ giảm phát thải, xe điện có nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ

Việc điện hoá phương tiện giao thông đang mang lại những tác động tích cực đến sức khoẻ con người. Các chính sách giảm phát thải CO₂ trong giao thông vốn nhằm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và đa dạng sinh học.

Dù còn tranh cãi về mức độ thân thiện môi trường của xe điện, nhưng một số ưu điểm đã được xác nhận.

Giảm khí thải trong quá trình sử dụng

Xe điện không thải ra khí độc trong quá trình vận hành, giúp giảm đáng kể lượng bụi mịn, ôxít nitơ và các chất ô nhiễm khác trong không khí. Từ đó, sức khoẻ cộng đồng được cải thiện khi các bệnh hô hấp và tim mạch giảm.

Ngoài ra, điện hóa giao thông còn giúp giảm tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất dầu mỏ lên môi trường và sức khỏe người dân gần các nhà máy lọc dầu.

Ngay cả ở những nước sử dụng điện than nhiều như Ba Lan, xe điện vẫn ít phát thải hơn. Theo AVERE dẫn nghiên cứu của Transport & Environment năm 2020, xe điện vẫn thải ít hơn 22% CO₂ so với xe diesel và ít hơn 28% so với xe xăng.

Tại các quốc gia sử dụng điện sạch như Pháp và Thụy Điển, lợi thế của xe điện càng rõ rệt.

Giảm bụi mịn

Dù có tranh luận xung quanh vấn đề này, xe điện rõ ràng không phát thải bụi mịn từ động cơ đốt trong. Nhờ phanh tái sinh, xe điện hầu như không dùng đến phanh cơ học, giúp giảm phát sinh bụi từ quá trình phanh. Một bằng chứng thực tế là vành xe điện thường sạch hơn so với xe xăng do không bị bám bụi phanh.

Về lốp xe, dù xe điện nặng hơn, nhiều người dùng phản ánh rằng họ ít phải thay lốp hơn so với xe xăng. Vì xe điện vận hành êm ái và hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử tinh vi giúp người dùng lái nhẹ chân hơn.

Giảm ô nhiễm tiếng ồn

Xe điện gần như im lặng khi di chuyển ở tốc độ thấp. Xe chỉ phát ra âm thanh cảnh báo AVAS để đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Trên xa lộ (trên 90 km/h), tiếng ồn từ lốp xe và gió lấn át, khiến xe điện và xe xăng không còn nhiều khác biệt. Tuy nhiên, tổng thể, xe điện giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn. Yếu tố này tuy ít được nhắc đến nhưng có tác động lớn đến sức khỏe con người và động vật.

Lượng phát thải trung bình của xe điện vào khoảng 100g CO₂/km, thấp hơn nhiều so với 200–250g CO₂/km của xe xăng.