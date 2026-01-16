Lời tiên tri đáng lo ngại về năm 2026 của nhà ngoại cảm đã thành sự thật chỉ một tuần sau khi năm mới đến

Tờ Daily Mail (Anh) mới đây đưa tin, Jill M Jackson - một nhà giáo dục tâm linh và nhà văn đến từ bang Mississippi, Mỹ - từng cảnh báo về sự gia tăng động đất trong năm nay, đặc biệt là dọc theo bờ biển phía tây nước Mỹ và ở châu Á.

Và chỉ trong bảy ngày đầu tiên của năm 2026, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã ghi nhận 95 trận động đất có cường độ lớn hơn 4,5 độ richter, hầu hết tập trung dọc theo Vành đai Thái Bình Dương.

Nhà ngoại cảm Jill M Jackson đã đưa ra một số dự đoán cho năm 2026 trong chương trình JeffMara Postcast được phát sóng trên Youtube vào cuối năm 2025. Ảnh: JeffMara Postcast

Nhà ngoại cảm Jackson cảnh báo người dân Mỹ nên có sự chuẩn bị, bao gồm cả những người sống ở các bang như California, Oregon và Washington - những nơi có thể bị ảnh hưởng bởi một số đường đứt gãy địa chất nguy hiểm nằm dọc theo bờ biển phía tây nước Mỹ.

"Sẽ có rất nhiều thay đổi sắp xảy ra. Sẽ có rất nhiều biến đổi địa chất sắp xảy ra. Tôi thấy đất đang dịch chuyển... Và điều quan trọng là chúng ta phải ở trong tình trạng sẵn sàng. Hãy chú ý đến nguồn nước và những thứ tương tự", bà nói.

Jackson - người từng hai lần được vinh danh là "Nhà ngoại cảm của năm" - cho biết thêm trong chương trình JeffMara Postcast được phát sóng trên Youtube vào cuối năm 2025 rằng Trái đất sẽ chứng kiến sự "gia tăng" cường độ động đất, bao gồm cả ở Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan.

Bà cũng dự đoán nguy cơ lũ lụt mạnh hơn sẽ xuất hiện đối với các đảo ở vùng biển Caribbean, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong năm nay.

Theo Daily Mail, vào tháng 11/2025, Jackson từng dự đoán chính xác trận động đất lớn 7,6 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori của Nhật Bản vào ngày 8/12/2025, gây thương vong, thiệt hại và cảnh báo sóng thần.

Một trong những dự đoán về động đất vào năm 2026 của nhà ngoại cảm Jill M Jackson đã trở thành sự thật. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, dự báo của nhà ngoại cảm Jackson cho năm mới cũng bao gồm lời kêu gọi người dân Mỹ chuẩn bị cho sự bất ổn đáng kể trong nền kinh tế Mỹ, dẫn đến tình trạng nhiều người mất việc làm.

"Tôi thấy rất nhiều sự phân cực... Rất nhiều thăng trầm. Nó sẽ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Đáng buồn thay, tôi thấy sẽ có nhiều người mất việc hơn nữa vào năm 2026", bà đưa ra dự đoán trong chương trình JeffMara Postcast vào ngày 26/12/2025.

Nhà ngoại cảm này cũng cho rằng các cuộc chiến đang diễn ra, bao gồm cả xung đột Nga - Ukraine, sẽ tiếp tục trong vài năm nữa mà không có dấu hiệu kết thúc nhanh chóng, mặc dù một số cuộc xung đột như ở Venezuela có thể "lắng xuống" vào giữa năm 2026.

Trong khi Jackson cảnh báo rằng nhiều người Mỹ có thể thất nghiệp trong năm nay, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế Mỹ thực tế sẽ có lợi cho những người lao động này, vì bà cho rằng việc sa thải sẽ buộc mọi người phải từ bỏ những nghề nghiệp mà họ không phù hợp.

“Tôi thấy rất nhiều người thay đổi hoàn toàn hướng đi, bỏ việc và sự nghiệp mà họ đã gắn bó nhiều năm để bắt đầu lại, khởi nghiệp mới. Tôi cũng thấy rất nhiều doanh nghiệp mới được thành lập, nhưng có vẻ như họ tập trung vào phạm vi địa phương hơn”, Jackson chia sẻ. “Sau khi trải qua giai đoạn đó, họ sẽ có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và nhận ra rằng dù sao thì họ cũng không đi đúng con đường của tâm hồn mình.”

Nhà ngoại cảm Jackson nói thêm rằng những thay đổi lớn này ở Mỹ sẽ khiến nhiều người đột nhiên cảm thấy thôi thúc không rõ lý do muốn rời bỏ những ngôi nhà mà họ đã sinh sống trong 10, 15, hoặc thậm chí 20 năm.