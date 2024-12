Truy nã Giám đốc Nguyễn Hữu Thắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Hữu Thắng (SN 1977, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quyết định truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2019 đến đầu năm 2023, Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng Thắng bịa ra việc mình biết thông tin Công ty Cổ phần xây dựng công trình đô thị 507 (Công ty 507) đã làm thủ tục và được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt, cho chuyển đổi mục đích sử dụng một số lô đất từ đất công cộng sang đất ở; Công ty 507 được phê duyệt dự án khu đô thị tại cầu Bang, phường Hà Khánh…

Đặc biệt, Thắng được ưu tiên bán đất, nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng các lô đất này với giá ưu đãi.

Do vậy, một số người đã tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng để đặt cọc mua đất. Sau một thời gian không thấy gã thực hiện làm thủ tục chuyển nhượng, những nạn nhân kiểm tra, phát hiện bị lừa đảo, chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại Nguyễn Hữu Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn của Nguyễn Hữu Thắng và thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị Nguyễn Hữu Thắng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Trụ sở 2 tại Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại 0692808134) hoặc Điều tra viên Ngô Quốc Tới (số điện thoại 0912.060.292) để làm việc và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.