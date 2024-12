Bắt Hà Công Thành - Đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị Bộ Công an truy nã

Vào hồi 10h ngày 26/12 tại khu vực xóm Bò Báu, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, Hoà Bình, Công an huyện Mai Châu chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hoà Bình, Công an xã Đồng Tân triển khai phương án, bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng bị bắt là Hà Công Thành, sinh năm: 1986, trú tại xóm Bò Báu, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 06/C47(P6), ngày 16/10/2010 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Hà Công Thành bị bắt giữ. Ảnh: CA Mai Châu

Đây là đối tượng gian manh, xảo quyệt, lực lượng Công an đã nhiều lần tổ chức đấu tranh bắt giữ, tuy nhiên chưa thành công.

Trước đó, vào 02h ngày 26/12, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện phương án, không quản ngày đêm, địa hình rừng núi hiểm trở, tiếp cận đối tượng đang lẩn trốn tại căn lều hoang khu vực xóm Bò Báu, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Hà Công Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CA Mai Châu

Đến 10h00' cùng ngày, đã vây bắt, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Hà Công Thành, không để đối tượng chống trả. Quá trình vây bắt đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và Nhân dân.

Hiện, đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.