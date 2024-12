Khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Hứa Thị Nhung

Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau khi bắt giữ thành công 2 đối tượng Trần Đình Toàn và Hứa Thị Yến cùng tang vật 4 bánh heroin, Công an huyện Vân Hồ tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ 2 đối tượng còn lại nằm trong đường dây này.

Ba đối tượng Trần Đình Toàn, Hứa Thị Yến và Tráng A Chứ cùng tang vật.

Theo đó, vào hồi 19h ngày 24/12, tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Trần Đình Toàn (SN 1979, trú tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam); Hứa Thị Yến (SN 1993, trú tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Vật chứng thu giữ gồm 4 bánh heroin có trọng lượng 1.093,66 gam; 38 viên ma túy tổng hợp; 1 xe ô tô; 3 điện thoại di động; 33 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tráng A Chứ (SN 1978, trú tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hứa Thị Nhung (vợ của Toàn).

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Đình Toàn và Hứa Thị Yến, thu giữ một túi nilon bên trong chứa chất bột nghi là ma túy tại nhà của Hứa Thị Yến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Thị Nhung (vợ của Toàn là đồng phạm trong vụ án) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.