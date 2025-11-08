Truy nã hiệu trưởng Phạm Văn Hoàng

Cấp khống chứng chỉ, thu lợi bất chính đặc biệt lớn

Hôm qua (7/11), TAND TPHCM cho biết đã thụ lý vụ án sai phạm thông qua pháp nhân Công ty TNHH Phát triển nhân lực và Thương mại Mastco (Công ty Mastco), liên quan đến việc Trường Mastco cấp thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động và chứng chỉ sơ cấp nghề khống cho nhiều cá nhân trên cả nước.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát đã truy tố 12 bị can cùng tội danh “Giả mạo trong công tác”. Riêng Phạm Văn Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Mastco, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Mastco thời điểm đó đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM truy nã.

Theo hồ sơ, tháng 3/2017, Phạm Văn Hoàng thành lập Công ty Mastco, giữ vai trò đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Công ty được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn lao động. Đến ngày 21/9/2020, Công ty lập Chi nhánh Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco tại Phan Thiết (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), do Phạm Văn Hoàng làm Hiệu trưởng.

Từ tháng 1/2019 - 5/2022, Hoàng cùng đồng phạm tổ chức đường dây cấp bán khống thẻ và chứng chỉ an toàn lao động cho nhiều người trên toàn quốc. Hoàng là người chủ mưu, điều hành, quy định giá bán và mức hoa hồng cho nhân viên, cộng tác viên.

Tổng cộng, đối tượng đã ký cấp 9.994 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động (vừa đào tạo thật, vừa cấp khống) và 8.384 chứng chỉ sơ cấp nghề khống, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thông tin này được đăng tải trên tờ Lao động.

Hiệu trưởng Phan Văn Hoàng khai gì trước khi bỏ trốn?

Theo thuật lại trên tờ Tiền Phong, trước khi bỏ trốn, Phan Văn Hoàng khai nhận, do muốn thu lợi bất chính, nhiều khách hàng có nhu cầu về mua thẻ, chứng chỉ mà không cần qua đào đạo, đối tượng này đã tuyển dụng nhân viên làm việc, giúp sức cho việc quảng cáo, chào bán, thực hiện việc cấp bán thẻ, chứng chỉ khống cho nhiều cá nhân.

Hoàng bán giá 35.000 đồng - 40.000 đồng/thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động khống và 350.000 đồng - 500.000 đồng/chứng chỉ sơ cấp nghề khống.

Hoàng phân công nhân viên làm sale, tìm khách hàng để thỏa thuận, giao dịch việc cấp bán thẻ, chứng chỉ khống và cho hưởng hoa hồng; các cá nhân khác thì làm việc tại công ty, thực hiện việc nhập liệu, in ấn, chuyển phát các thẻ, chứng chỉ khống đã hoàn chỉnh cho khách hàng.