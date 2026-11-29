Theo công an, Huỳnh Văn Thái có nơi thường trú ở Ấp Lung Chim, xã Định Thành, tỉnh Cà Mau. Nơi ở cuối cùng của người này là nhà trọ H7, đường D17, Khu dân cư Nam Sài Gòn, ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Ảnh: CACC

Huỳnh Văn Thái cao 1,70 m, da ngăm đen, tóc đen thẳng, mắt hai mí; hai bên má có nhiều vết lõm nhỏ. Người này bị khởi tố vì tội “Trộm cắp tài sản vào tháng 9/2026.

Cũng theo công an, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Huỳnh Văn Thái đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát và UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, điều tra viên Hồ Anh Sang: 0968 600650 ở địa chỉ số 687 Lê Văn Lương, ấp Nhơn Phước, xã Hiệp Phước, TPHCM. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị gia đình và người thân vận động Huỳnh Văn Thái đến cơ quan công an đầu thú.