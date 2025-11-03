Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã Ngô Văn Phương sinh năm 1999: Dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo rồi cho "sập tài khoản"

03-11-2025 - 22:46 PM | Smart Money

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Ngô Văn Phương (SN: 1999; thường trú tại: xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2023, nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo Lion Broker. Khi các nạn nhân nạp tiền tham gia, các đối tượng đã cho "sập tài khoản" và chiếm đoạt số tiền đầu tư. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11/09/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Ngày 15/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Văn Phương. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0945050083), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội

Linh San

An ninh tiền tệ

