Cơ quan thuế giải đáp: Quá nhiều giao dịch bán hàng nhỏ lẻ trong ngày, có được gộp vào một hóa đơn điện tử?

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Nông, Lâm nghiệp cho biết đơn vị có một phòng khám thú y, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh; tắm, cắt, tỉa cho thú cưng; triệt sản chó mèo, đồng thời bán thuốc và vaccine cho vật nuôi. Phần lớn khách hàng của trung tâm là cá nhân, không cung cấp thông tin định danh và không có nhu cầu nhận hóa đơn.

Theo quy định, đơn vị phải lập hóa đơn điện tử cho từng giao dịch, tuy nhiên việc này gây ra nhiều khó khăn như: số lượng hóa đơn phát sinh lớn, làm tăng chi phí và thời gian xử lý; nhiều khách lẻ không yêu cầu hóa đơn hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin, dẫn đến vướng mắc trong khâu lập hóa đơn; tạo áp lực đáng kể cho bộ phận kế toán khi phải xuất hóa đơn hằng ngày.

Từ thực tế đó, trung tâm đề nghị cơ quan thuế xem xét cho phép gộp các giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách lẻ trong ngày (không yêu cầu hóa đơn, không cung cấp thông tin định danh) vào một hóa đơn điện tử cuối ngày, thể hiện tổng giá trị hàng hóa, thuế giá trị gia tăng (nếu có) và ghi rõ nội dung “Bán hàng cho khách lẻ trong ngày”. Trung tâm cho rằng việc này không làm thay đổi nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, mà chỉ nhằm giảm tải quy trình, thuận tiện hơn trong quản lý hóa đơn và tuân thủ quy định hiện hành.

Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025) của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

"Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán, chuyển nhượng tài sản công và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

… 2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

…. n) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và quản lý viện phí, từng giao dịch khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ chụp, chiếu, xét nghiệm có in phiếu thu tiền (thu viện phí hoặc tiền khám, xét nghiệm) và có lưu trên hệ thống công nghệ thông tin, nếu khách hàng (người đến khám, chữa bệnh) không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ thông tin khám, chữa bệnh và thông tin từ phiếu thu tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các dịch vụ y tế thực hiện trong ngày, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại thời điểm được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế…".

Trường hợp đơn vị có phòng khám thú y chuyên cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh; dịch vụ tắm, cắt, tỉa cho thú cưng; triệt sản chó mèo và bán thuốc, vaccine cho chó mèo thì khi cung cấp các hàng hóa, dịch vụ, đơn vị phải thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên mà không được gộp các giao dịch trong ngày để xuất chung vào một hóa đơn cuối ngày như đơn vị đề nghị.



