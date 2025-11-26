Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tìm Cao Bằng sinh năm 1987

26-11-2025 - 06:58 AM | Xã hội

Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định truy tìm Cao Bằng có dấu hiệu tội phạm “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người có dấu hiệu tội phạm trong vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số địa phương liên quan.

Người bị truy tìm là Cao Bằng (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ). Theo mô tả của cơ quan chức năng, đối tượng có đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,7 m, da đen, trán cao và tóc cắt ngắn.

Truy tìm Cao Bằng sinh năm 1987- Ảnh 1.

Quyết định truy tìm Cao Bằng - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Công an Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện Cao Bằng cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn, SĐT 0354.725.500) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Trang Anh

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM Nổi bật

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe Nổi bật

Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Dương Văn Lương

Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Dương Văn Lương

06:26 , 26/11/2025
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, 2-3 giờ tới đi vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, 2-3 giờ tới đi vào Biển Đông

21:46 , 25/11/2025
Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

20:24 , 25/11/2025
Hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động khi doanh nghiệp mất khả năng đóng

Hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động khi doanh nghiệp mất khả năng đóng

19:59 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên