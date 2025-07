Truy tìm người phụ nữ mượn 600 triệu đồng của nhân viên ngân hàng

Chiều 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Huệ (39 tuổi, cư trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Huệ (Ảnh: Công an An Giang).

Qua xác minh nguồn tin tố giác về tội phạm của người dân xác định: Nguyễn Thị Huệ quen biết T.M.T. là nhân viên một ngân hàng chi nhánh Phú Quốc, Huệ nhờ T. làm thẻ ngân hàng và làm hồ sơ vay tiền ngân hàng để tạo lòng tin.

Đến ngày 16/10, Huệ mượn T. số tiền 600 triệu đồng với mục đích trả nợ ngân hàng và làm hồ sơ vay trả lại cho T. thì T. đồng ý.

Sau khi nhận được tiền T. cho mượn, Huệ chỉ trả tiền vay cho ngân hàng 3 lần với tổng số tiền trên 107 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện không rõ Huệ đang ở đâu, cần tổ chức tuy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Huệ đang ở đâu, thông báo ngay cho cơ quan công an.