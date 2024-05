TRUY TỐ 2 cựu Cục trưởng nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng

Bị can Trần Kỳ Hình lúc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can với 11 tội danh

Ngày 6/5, Viện KSND TP Hồ Chí Minh tống đạt cáo trạng truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Đưa tin về vụ việc, báo CAND cho biết: 254 bị can trong vụ án này bị truy tố ở 11 tội danh, như: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các bị can: Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là những người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam; được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước.

Bị can Nguyễn Vũ Hải là Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phụ trách hoạt động của Phòng Tàu sông.

Tuy nhiên, các bị can này đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật, nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài tại các phòng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm đăng kiểm, Chi cục Đăng kiểm trên cả nước.

Bị can Trần Kỳ Hình nhận hối lộ 7,1 tỷ đồng

Trong đó, bị can Trần Kỳ Hình dù biết rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra nhưng không chấn chỉnh, xử lý.

Ngược lại, bị can này còn nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm để bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động Trung tâm Đăng kiểm, nhận tiền của lãnh đạo các phòng về việc đăng kiểm sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Trần Kỳ Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác, làm trái quy định, đã duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp theo quy định...

Với các sai phạm kể trên, cáo trạng xác định bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng và hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc duyệt cấp thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định.

Bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40,2 tỷ đồng

Sau khi bị can Trần Kỳ Hình nghỉ hưu, bị can Đặng Việt Hà trở thành người có thẩm quyền cao nhất - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tuy nhiên bị can Đặng Việt Hà không những không chấn chỉnh, xử lý đối với các hành vi tiêu cực, sai phạm, mà còn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là các lãnh đạo phòng, lãnh đạo các Trung tâm Đăng kiểm phải nâng mức hưởng lợi của cá nhân Hà phải là cao nhất.

Bị can Đặng Việt Hà còn chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm khối V phải tính tiền nộp cho Hà căn cứ vào số lượng phương tiện vào đăng kiểm tại mỗi trung tâm.

Từ chủ trương, yêu cầu, chỉ đạo của Đặng Việt Hà, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR), Giám đốc các Trung tâm Đăng kiểm khối V đã triển khai.

Do đó, bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới là hơn 31 tỷ đồng (giai đoạn từ ngày 1/8/2021 - 30/9/2022).

Cáo trạng xác định, bị can Đặng Việt Hà được chia 700.000 đồng/1 hồ sơ thẩm định thiết kế đạt.

Theo đó, số tiền nhận hối lộ của 4 Trung tâm Đăng kiểm khối V tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/4/2022 - tháng 11/2022 là hơn 7,6 tỷ đồng; 5 Trung tâm Đăng kiểm khối V tại TP Hà Nội là 780 triệu đồng, và số tiền hối lộ của các Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng.

Do đó, bị can Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 40,2 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Đặng Việt Hà hưởng lợi hơn 8,5 tỷ đồng…