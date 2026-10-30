Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy tố 7 bị can trong đường dây sao chép trái phép, chiếu phim lậu

| | Xã hội

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Minh Khoa cùng 6 đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội để xét xử về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”.

Theo đó, các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa (sinh năm 1988, tại Cộng hòa Czech; thường trú tại phường An Nhơn, TPHCM, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect); Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1993, tại tỉnh Điện Biên, thường trú tại khu đô thị Park City, phường Dương Nội, TP. Hà Nội, lập trình viên);

Nguyễn Hoàng Thanh (sinh năm 1989, tại tỉnh Ninh Bình; thường trú tại chung cư Mulberry Lane, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội); Nguyễn Đình Xuân (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Lương, TP. Hà Nội; nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng bị truy tố về các tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 và điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, các bị can Doãn Thành Luân (sinh năm 1992, trú tại phường Sơn Tây, TP. Hà Nội; nhân viên Công ty TNHH Pixes Perfect), Nguyễn Khương Duy (sinh năm 1992, trú tại thôn Pha Mác, xã Tiên Lục, TP. Bắc Ninh; lao động tự do) và Nguyễn Phước Toàn (sinh năm 1990, tại TPHCM; thường trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2026, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam, đơn vị được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có đơn gửi Cục Đối ngoại, Bộ Công an, đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành đường dây HiAnime có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn trên Internet.

Đầu năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem, Khoa nảy sinh ý định xây dựng các trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo. Khoa liên hệ, bàn bạc với Nguyễn Trung Anh về việc cùng tổ chức thực hiện. Sau đó thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, tổ chức xây dựng hệ thống website sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Trong đường dây, Nguyễn Đình Minh Khoa giữ vai trò khởi xướng, phụ trách và trực tiếp mua hơn 100 tên miền thông qua nền tảng Namecheap, với giá từ 20 đến 50 USDT/tên miền/năm (USDT, viết tắt của Tether USD là một loại tiền điện tử ổn định có giá trị được neo cố định theo đồng USD, tỉ lệ 1:1 (1 USDT có giá trị xấp xỉ 1 USD).

Để tạo nguồn thu, Khoa trực tiếp liên hệ, trao đổi với nền tảng quảng cáo Propeller Ads qua Skype, Telegram, nhận mã quảng cáo và đăng tải lên các website chiếu phim. Khi người dùng truy cập để xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền nhóm Khoa được thanh toán phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Trung Anh giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Bị can này trực tiếp thuê, quản lý các máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống website, duy trì hoạt động và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ website bị đánh sập.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: VKSND tối cao

Từ năm 2019 đến năm 2022, Trung Anh thuê nhiều máy chủ của nhà cung cấp Evoluso. Từ năm 2023 đến tháng 3/2026, hệ thống lưu trữ được chuyển sang sử dụng dịch vụ của Cloudflare. Để phục vụ việc sao chép, đăng tải phim, Trung Anh thành lập Công ty TNHH ILG MEDIA, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình và xử lý dữ liệu, nhằm tuyển dụng nhân viên.

Theo sự chỉ đạo của Trung Anh, các nhân viên tìm kiếm, sao chép và tải phim từ nhiều website trên Internet về máy tính, sau đó đưa lên hệ thống máy chủ đã thuê. Các đường dẫn phim tiếp tục được đưa vào hệ thống quản trị nội dung do Nguyễn Đình Xuân xây dựng, liên kết với giao diện các website để phục vụ người xem.

Ngoài ra, Trung Anh cùng Nguyễn Đình Xuân lập trình phần mềm tự động phân tích chất lượng nguồn phim, chuyển đổi định dạng và cập nhật trạng thái phim trên hệ thống máy chủ. Nguyễn Đình Xuân chịu trách nhiệm lập trình các website, đưa hệ thống lên máy chủ vận hành, bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật phát sinh.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thanh phụ trách thiết kế logo, giao diện website, theo dõi chi phí vận hành, thực hiện thanh toán các khoản chi và phân chia lợi nhuận quảng cáo cho các thành viên.

Cũng theo cáo trạng, các bị can đã đầu tư chi phí máy chủ khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí mua máy chủ OVH khoảng 300 triệu đồng; chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng.

Sao chép trái phép 33.500 bộ phim, thu hơn 315 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm các website. Từ năm 2020, hệ thống hoạt động ổn định và bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần nhận cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA từ Google. Tuy nhiên, các bị can liên tục thay đổi địa chỉ website nhằm duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

Để mở rộng hoạt động, Khoa giao Nguyễn Phước Toàn làm quản trị viên các trang Zoro, Aniwatch, HiAnime trên mạng xã hội Reddit, thực hiện quảng bá, tương tác, hỗ trợ người xem và giúp Khoa tiếp nhận tiền quảng cáo bằng USDT.

Theo PV

baochinhphu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới nhất về mức lương

Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới nhất về mức lương Nổi bật

Shark Bình: 'Bị cáo dám làm dám chịu, đi tù thì tươi lên thôi'

Shark Bình: 'Bị cáo dám làm dám chịu, đi tù thì tươi lên thôi' Nổi bật

Vụ túm cổ, đánh học sinh lớp 2: Giáo viên và trung tâm liên kết nói gì?

Vụ túm cổ, đánh học sinh lớp 2: Giáo viên và trung tâm liên kết nói gì?

20:00 , 30/10/2026
Đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa to

Đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa to

19:26 , 30/10/2026
Vietlott 30/10 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30 tháng 10

Vietlott 30/10 - Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 30 tháng 10

18:51 , 30/10/2026
XSMB 30/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/10/2026

XSMB 30/10 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/10/2026

18:45 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên