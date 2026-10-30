Truy tố 7 bị can trong đường dây sao chép trái phép, chiếu phim lậu

Theo đó, các bị can: Nguyễn Đình Minh Khoa (sinh năm 1988, tại Cộng hòa Czech; thường trú tại phường An Nhơn, TPHCM, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect); Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1993, tại tỉnh Điện Biên, thường trú tại khu đô thị Park City, phường Dương Nội, TP. Hà Nội, lập trình viên);

Nguyễn Hoàng Thanh (sinh năm 1989, tại tỉnh Ninh Bình; thường trú tại chung cư Mulberry Lane, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội); Nguyễn Đình Xuân (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Lương, TP. Hà Nội; nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Pixes Perfect) cùng bị truy tố về các tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 và điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, các bị can Doãn Thành Luân (sinh năm 1992, trú tại phường Sơn Tây, TP. Hà Nội; nhân viên Công ty TNHH Pixes Perfect), Nguyễn Khương Duy (sinh năm 1992, trú tại thôn Pha Mác, xã Tiên Lục, TP. Bắc Ninh; lao động tự do) và Nguyễn Phước Toàn (sinh năm 1990, tại TPHCM; thường trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) cùng bị truy tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại điểm c khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2026, Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam, đơn vị được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, có đơn gửi Cục Đối ngoại, Bộ Công an, đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành đường dây HiAnime có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân quen biết nhau thông qua các diễn đàn trên Internet.

Đầu năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem, Khoa nảy sinh ý định xây dựng các trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo. Khoa liên hệ, bàn bạc với Nguyễn Trung Anh về việc cùng tổ chức thực hiện. Sau đó thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, tổ chức xây dựng hệ thống website sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Trong đường dây, Nguyễn Đình Minh Khoa giữ vai trò khởi xướng, phụ trách và trực tiếp mua hơn 100 tên miền thông qua nền tảng Namecheap, với giá từ 20 đến 50 USDT/tên miền/năm (USDT, viết tắt của Tether USD là một loại tiền điện tử ổn định có giá trị được neo cố định theo đồng USD, tỉ lệ 1:1 (1 USDT có giá trị xấp xỉ 1 USD).

Để tạo nguồn thu, Khoa trực tiếp liên hệ, trao đổi với nền tảng quảng cáo Propeller Ads qua Skype, Telegram, nhận mã quảng cáo và đăng tải lên các website chiếu phim. Khi người dùng truy cập để xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền nhóm Khoa được thanh toán phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Trung Anh giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Bị can này trực tiếp thuê, quản lý các máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống website, duy trì hoạt động và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ website bị đánh sập.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: VKSND tối cao

Từ năm 2019 đến năm 2022, Trung Anh thuê nhiều máy chủ của nhà cung cấp Evoluso. Từ năm 2023 đến tháng 3/2026, hệ thống lưu trữ được chuyển sang sử dụng dịch vụ của Cloudflare. Để phục vụ việc sao chép, đăng tải phim, Trung Anh thành lập Công ty TNHH ILG MEDIA, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình và xử lý dữ liệu, nhằm tuyển dụng nhân viên.

Theo sự chỉ đạo của Trung Anh, các nhân viên tìm kiếm, sao chép và tải phim từ nhiều website trên Internet về máy tính, sau đó đưa lên hệ thống máy chủ đã thuê. Các đường dẫn phim tiếp tục được đưa vào hệ thống quản trị nội dung do Nguyễn Đình Xuân xây dựng, liên kết với giao diện các website để phục vụ người xem.

Ngoài ra, Trung Anh cùng Nguyễn Đình Xuân lập trình phần mềm tự động phân tích chất lượng nguồn phim, chuyển đổi định dạng và cập nhật trạng thái phim trên hệ thống máy chủ. Nguyễn Đình Xuân chịu trách nhiệm lập trình các website, đưa hệ thống lên máy chủ vận hành, bảo trì, khắc phục lỗi kỹ thuật phát sinh.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thanh phụ trách thiết kế logo, giao diện website, theo dõi chi phí vận hành, thực hiện thanh toán các khoản chi và phân chia lợi nhuận quảng cáo cho các thành viên.

Cũng theo cáo trạng, các bị can đã đầu tư chi phí máy chủ khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí mua máy chủ OVH khoảng 300 triệu đồng; chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng.

Sao chép trái phép 33.500 bộ phim, thu hơn 315 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm các website. Từ năm 2020, hệ thống hoạt động ổn định và bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần nhận cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA từ Google. Tuy nhiên, các bị can liên tục thay đổi địa chỉ website nhằm duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

Để mở rộng hoạt động, Khoa giao Nguyễn Phước Toàn làm quản trị viên các trang Zoro, Aniwatch, HiAnime trên mạng xã hội Reddit, thực hiện quảng bá, tương tác, hỗ trợ người xem và giúp Khoa tiếp nhận tiền quảng cáo bằng USDT.