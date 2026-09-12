Truy tố 97 bị can trong vụ mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng

97 bị can bị truy tố gồm: Trang Quang Trung (SN 1989, ở phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Bùi Trọng Tấn (SN 1991, ở phường Đông Hà, Quảng Trị), Lê Thị Mỹ Duyên (vợ bị can Tấn), Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hà Nội) và 93 bị can khác. Các bị can bị truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 10/2022, Đoàn Việt Hà trao đổi với Bùi Trọng Tấn về việc mua thông tin TKNH của các cá nhân, làm giả căn cước công dân (CCCD) của người bán tài khoản. Sau đó chuyển cho nhóm đối tượng tại TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) sử dụng cho mục đích đánh bạc, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền.

Cả hai bàn bạc, thống nhất, Tấn tìm người mở TKNH, làm giả CCCD của người bán tài khoản sau đó sẽ chuyển cho Hà. Đổi lại, Hà trả cho Tấn 28 triệu đồng cho mỗi trường hợp bán thông tin.

Thông tin TKNH của người bán sẽ được kích hoạt, lưu vào điện thoại iPhone. Các lô điện thoại chứa thông tin TKNH cùng các CCCD giả của người bán tài khoản sẽ được Tấn giao cho Hà thành từng đợt rồi đưa sang Campuchia.

Quá trình sử dụng, nếu TKNH gặp sự cố như: bị khóa mobile banking không thể chuyển tiền đi; tài khoản bị khóa hoặc bị người bán thông tin TKNH rút tiền thì nhóm đối tượng bên Campuchia thông báo cho Hà. Nhận tin, Hà báo lại cho Tấn biết, để chỉ đạo các đối tượng cấp dưới đưa những người bán thông tin TKNH đi mở lại TKNH, mở khóa mobile banking hoặc đi thu hồi tiền từ những người rút tiền trong TKNH để chuyển tiền lại cho các đối tượng ở Campuchia.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động, Đoàn Việt Hà, Bùi Trọng Tấn đã cấu kết, lôi kéo nhiều đối tượng, tạo thành đường dây tội phạm.

Trong quá trình mua bán trái phép thông tin TKNH, Bùi Trọng Tấn và nhiều đồng phạm khác bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao – Công an TP Đà Nẵng phát hiện. Ngày 28/4/2023, 6 đối tượng trong nhóm của Tấn bị khởi tố, điều tra, sau đó bị đưa ra xét xử, trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Tấn không dừng lại, tiếp tục cùng Trang Quang Trung thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin TKNH, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán cho Đoàn Việt Hà.

Để tránh bị phát hiện, nhóm của Tấn thay đổi phương thức hoạt động, hạn chế trực tiếp gặp mặt người mở TKNH. Thay vào đó, chúng lôi kéo, tuyển dụng thêm các đối tượng cấp dưới tham gia mua bán trái phép thông tin TKNH. Sau đó, các đối tượng cấp dưới tiếp tục lôi kéo, tuyển thêm các đối tượng khác tạo thành nhiều nhóm nhỏ để tìm kiếm những người có nhu cầu bán thông tin TKNH, chuyển về cho nhóm của Bùi Trọng Tấn…

VKS xác định, Bùi Trọng Tấn là đối tượng cầm đầu và cùng với Lê Thị Mỹ Duyên trực tiếp chỉ đạo các bị can trong đường dây thực hiện việc mua bán trái phép khoảng 6.000 thông tin TKNH cá nhân, làm giả 500 CCCD.

Nhóm này còn làm giả 90 bộ hồ sơ đăng ký thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 thông tin tài khoản doanh nghiệp để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia. Trong đó, vợ chồng Tấn thu lợi bất chính 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, các tài khoản do vợ chồng Tấn thu thập được các đối tượng lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền ở Campuchia sử dụng để giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội; gây khó khăn, trở ngại cho quá trình điều tra, xác minh nguồn tiền của cơ quan chức năng.

Đối với số tiền phạm tội có được từ việc mua bán trái phép thông tin TKNH, vợ chồng Tấn sử dụng nhờ người thân, bạn bè chuyển, nhận hoặc mua tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã giao dịch, chuyển qua các TKNH của “doanh nghiệp ma” do vợ chồng Tấn thực hiện là hơn 61 tỷ và hơn 602.000 USD./.