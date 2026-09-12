Có 300 triệu gửi BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank, nhận về bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy thông thường

Đối với biểu lãi suất thông thường tại quầy được niêm yết trên website hiện nay, ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn, Agribank niêm yết lãi suất cao hơn ba ngân hàng còn lại.

Chẳng hạn kỳ hạn 6 tháng, Agribank áp dụng lãi suất 4%/năm, tương đương 6 triệu đồng tiền lãi cho 300 triệu đồng gửi vào. Cùng kỳ hạn này, VietinBank, Vietcombank và BIDV niêm yết 3,5%/năm, tương đương 5,25 triệu đồng, thấp hơn Agribank 750.000 đồng.

Khoảng cách thu hẹp dần và biến mất từ kỳ hạn 12 tháng trở đi, khi cả bốn ngân hàng cùng niêm yết một mức lãi suất. Với 300 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng, tiền lãi nhận về là 17,7 triệu đồng. Với kỳ hạn 24 tháng, tiền lãi là 36 triệu đồng.

Gửi trực tuyến lãi suất cao hơn

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 11/9 lại hoàn toàn giống nhau ở cả bốn ngân hàng, ở tất cả các kỳ hạn được khảo sát và cũng cao hơn đáng kể so với gửi thông thường tại quầy.

Trong đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tại những ngân hàng này được áp dụng mức tối đa 4,75%/năm. Khách hàng nhận về hơn 3,5 triệu tiền lãi sau khi đáo hạn.

Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trực tuyến là 6,8%/năm, tương đương 20,4 triệu đồng tiền lãi cho 300 triệu đồng gửi vào, cao hơn 2,7 triệu đồng so với gửi tại quầy (17,7 triệu đồng).

Ưu đãi tới 8%/năm

Ngoài biểu lãi suất niêm yết chung, một số chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng này có thể áp dụng lãi suất ưu đãi lên tới 8%/năm. Mức này không cố định, mà tùy theo chương trình khuyến mãi tại từng thời điểm.

Nếu tiếp cận được mức 8%/năm, gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng sẽ sinh lời 24 triệu đồng khi đáo hạn, cao hơn 6,3 triệu đồng so với gửi tại quầy (17,7 triệu đồng).

Ở kỳ hạn 24 tháng, cùng với lãi suất ưu đãi 8%/năm, 300 triệu đồng gửi tiết kiệm sẽ sinh lời 48 triệu đồng khi đáo hạn, cao hơn 12 triệu đồng so với gửi tại quầy (36 triệu đồng).



