Đã trả hết nợ nhưng CIC vẫn báo còn dư nợ: Phải làm gì?

Bạn đọc Trung Kiên (Quảng Ngãi) hỏi: Tôi đã tất toán khoản vay tại ngân hàng và được xác nhận không còn nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, khi kiểm tra thông tin tín dụng trên CIC, tôi vẫn thấy khoản vay và dư nợ được hiển thị. Xin hỏi, trường hợp này có ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của tôi không và tôi cần làm gì để cập nhật thông tin?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Sau khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, thông tin khoản vay trên hệ thống thông tin tín dụng (CIC) có thể không được cập nhật ngay lập tức. Việc dữ liệu chưa thay đổi ngay không đồng nghĩa khách hàng vẫn còn nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng. Thông tin tín dụng được các tổ chức tín dụng cập nhật, đối soát theo quy trình và chu kỳ báo cáo.

Trước hết, khách hàng nên kiểm tra lại chính xác tình trạng khoản vay với ngân hàng, đặc biệt là số tiền đã thanh toán, ngày tất toán và việc ngân hàng đã xác nhận khoản vay đã được đóng hay chưa. Nếu ngân hàng xác nhận khoản vay đã tất toán nhưng thông tin trên CIC chưa được cập nhật, khách hàng có thể đề nghị ngân hàng kiểm tra và thực hiện điều chỉnh dữ liệu nếu có sai lệch.

Khách hàng nên lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc tất toán như xác nhận tất toán, sao kê giao dịch hoặc các thông báo của ngân hàng. Đây là những tài liệu quan trọng trong trường hợp cần đối chiếu hoặc đề nghị điều chỉnh thông tin tín dụng.

Trong trường hợp thông tin trên CIC vẫn chưa được cập nhật sau một khoảng thời gian hợp lý, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tổ chức tín dụng đã cấp khoản vay để yêu cầu kiểm tra dữ liệu báo cáo. Nếu phát hiện thông tin được cung cấp cho CIC không chính xác, khách hàng có quyền đề nghị tổ chức tín dụng kiểm tra, xử lý và cập nhật lại thông tin theo quy định.

Một lưu ý quan trọng là CIC không phải là đơn vị trực tiếp quyết định việc khách hàng có được ngân hàng cho vay hay không. CIC có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin tín dụng theo quy định. Việc phê duyệt khoản vay thuộc thẩm quyền của từng tổ chức tín dụng, dựa trên chính sách và kết quả đánh giá khách hàng.

Do đó, nếu khoản vay đã thực sự được tất toán, khách hàng không nên quá lo lắng khi thông tin chưa được cập nhật ngay trên CIC. Điều quan trọng là chủ động làm việc với ngân hàng để xác nhận tình trạng khoản vay, kiểm tra dữ liệu đã báo cáo và đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện thông tin chưa chính xác. Trong thời gian chờ cập nhật, khách hàng cũng nên hạn chế cung cấp hoặc sử dụng thông tin CIC chưa được điều chỉnh để tránh phát sinh những bất tiện không cần thiết trong các giao dịch tín dụng tiếp theo.