Truy tố cựu Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Trà Vinh và 6 thuộc cấp về tội tham ô tài sản

Cụ thể, các bị can Lê Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Thanh Bình, Thi Hải Yến, Lâm Thị Huỳnh Thơ bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 353 và Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Trần Văn Quí, Lê Thị Thanh Loan, Đỗ Văn No bị truy tố về tội “ Tham ô tài sản ” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Lê Thị Mỹ Hồng lúc bị bắt (tháng 5/2022). Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, trong năm 2018, 2019, bị can Lê Thị Mỹ Hồng với vai trò Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thành phố Trà Vinh, chủ tài khoản đơn vị, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo cấp dưới là Trần Văn Quí, Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Bình, Thi Hải Yến, Đỗ Văn No, Lâm Thị Huỳnh Thơ cùng thống nhất nhiều lần thực hiện hành vi lập chứng từ khống thanh quyết toán tổng số tiền gần 688 triệu đồng trong các nguồn kinh phí không tự chủ được cấp từ ngân sách nhà nước.

Trong đó, cả 7 bị can bàn bạc, thống nhất tham ô số tiền gần 268 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bị can Lê Thị Mỹ Hồng còn trực tiếp chỉ đạo bị can Thi Hải Yến và Nguyễn Thanh Bình theo dõi, tổng hợp lập chứng từ khống cho từng bộ phận phụ trách ký thanh quyết toán sai quy định, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 293 triệu đồng. Trong đó, bị can Lâm Thị Huỳnh Thơ chịu trách nhiệm với tổng số tiền hơn 221 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp tiền khắc phục toàn bộ thiệt hại.