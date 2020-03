Truy tố nam cán bộ ngân hàng Agribank chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

CQĐT Công an tỉnh Bắc Kạn vừa có kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Bắc Kạn đề nghị truy tố 1 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 2 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

CQĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Việt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, sai phạm của 3 bị can này xảy ra trong năm 2018 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn).

Kết quả điều tra đã làm rõ: Trong thời gian từ ngày 18/9/2018 đến ngày 28/11/2018, Nguyễn Đức Việt SN 1990, trú tại Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, là giao dịch viên quầy giao dịch Chi nhánh Agribank huyện Ngân Sơn.

Do nhu cầu chi tiêu cá nhân, Việt đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao tự ý thực hiện các nghiệp vụ: Hủy và đăng ký lại dịch vụ Mobile Banking; đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo; nộp tiền mặt, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi; chuyển tiền qua tin nhắn SMS để chiếm đoạt số tiền 328.050.000 đồng có trong tài khoản của khách hàng thuộc sự quản lý của Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Việt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.

CQĐT cũng nhận định, để Việt chiếm đoạt số tiền 328.050.000 đồng của Agribank chi nhánh huyện Ngân Sơn có nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm của bà Vũ Thị Hằng, Trưởng phòng và bà Nông Thị Lan, Thủ quỹ thuộc phòng Kế toán Ngân quỹ Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn.

Theo đó, bà Vũ Thị Hằng đã không làm hết trách nhiệm, không thực hiện hết các bước trong quá trình kiểm soát, phê duyệt các nghiệp vụ hủy dịch vụ Mobile banking, đăng ký bổ sung dịch vụ Mobile banking do Việt thực hiện dẫn tới để Việt chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Agribank tổng số tiền 328.050.000 đồng thông qua các nghiệp vụ chuyển tiền qua tin nhắn, ủy nhiệm chi, rút tiền mặt, nộp tiền mặt và dịch vụ nạp tiền từ tài khoản vào ví điện tử Momo.

Còn bà Nông Thị Lan đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của Agribank cho Việt mượn User, password (theo quy định của Ngân hàng không được cho mượn) để đăng nhập hệ thống Billpayment đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo với tài khoản của khách hàng thông qua số điện thoại cá nhân của Việt.

Từ đó đã tạo điều kiện cho Việt nạp tiền từ tài khoản của khách hàng vào ví điện tử chiếm đoạt 238.800.000 đồng trong tài khoản của khách hàng thuộc sự quản lý của Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị Hằng và Nông Thị Lan về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.