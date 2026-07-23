Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TSMC dự kiến tăng giá gia công chip từ năm 2027

| | Kinh tế số

Tập đoàn sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC đang có kế hoạch tăng giá dịch vụ gia công chip thêm tới 10% bắt đầu từ năm 2027.

TSMC dự kiến tăng giá gia công chip từ năm 2027 - Ảnh 1.

Biểu tượng của TSMC. Ảnh: sdxcentral.com

Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết, mức điều chỉnh này áp dụng cho cả dòng chip tiên tiến lẫn chíp thế hệ cũ, nhằm bù đắp chi phí nguyên vật liệu, thiết bị và các khoản đầu tư mở rộng nhà máy tại Mỹ tăng cao.

Đối với các đơn hàng chip trí tuệ nhân tạo phát sinh ngoài dự báo, mức tăng có thể vượt mốc 10%. Dù đối mặt với sức ép lạm phát và căng thẳng địa chính trị làm tăng chi phí vận hành, TSMC đã chọn lộ trình tăng giá có độ trễ đến năm 2027 để các đối tác lớn như Apple, Nvidia hay Qualcomm có thời gian thích ứng.

Trong năm nay, nhiều doanh nghiệp bán dẫn đã tăng giá nhằm bù đắp chi phí lao động, nguyên vật liệu, hóa chất và logistics. 

Trước đó, Intel và AMD cũng đã điều chỉnh giá sản phẩm do tình trạng thiếu nguồn cung khi nhu cầu đối với các hệ thống AI tác tử (agentic AI) tăng mạnh. Vanguard International Semiconductor - công ty liên kết của TSMC - cũng đã tăng giá, trong khi UMC, nhà gia công chip lớn thứ hai của Đài Loan, bắt đầu điều chỉnh giá từ tháng 7.

Nikkei Asia trước đây từng đưa tin áp lực lạm phát đang lan rộng trên toàn chuỗi cung ứng công nghệ, từ vải sợi thủy tinh, bảng mạch in (PCB), laser cho tới dịch vụ đóng gói chip.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng AI cũng khiến ngành công nghệ toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng cả bộ nhớ DRAM và NAND Flash.

TSMC cũng từng cảnh báo cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hồi đầu năm sẽ gây áp lực lên nguồn cung các loại khí công nghiệp quan trọng và làm gia tăng chi phí sản xuất.

Theo An Ngọc

VTVT

Từ Khóa:
TSMC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh giác trước chiến dịch phát tán mã độc qua website giả mạo phần mềm phổ biến

Cảnh giác trước chiến dịch phát tán mã độc qua website giả mạo phần mềm phổ biến Nổi bật

Từ 15/7, một địa phương chính thức vận hành camera phạt nguội tại 6 tuyến đường, tập trung ghi nhận lỗi vi phạm giao thông sau

Từ 15/7, một địa phương chính thức vận hành camera phạt nguội tại 6 tuyến đường, tập trung ghi nhận lỗi vi phạm giao thông sau Nổi bật

Công nghệ 23/7: Elon Musk và tham vọng Grok AI tái hiện 'The Odyssey'

Công nghệ 23/7: Elon Musk và tham vọng Grok AI tái hiện 'The Odyssey'

13:37 , 23/07/2026
Hà Nội sắp ra chính thức mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, quy tụ hàng trăm KOL và nhà sáng tạo nội dung

Hà Nội sắp ra chính thức mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô, quy tụ hàng trăm KOL và nhà sáng tạo nội dung

10:01 , 23/07/2026
Nông dân Nhật Bản tạo phát minh không tưởng, "dậy sóng" nền nông nghiệp: Bí mật nằm trong tấm lưới màu đỏ

Nông dân Nhật Bản tạo phát minh không tưởng, "dậy sóng" nền nông nghiệp: Bí mật nằm trong tấm lưới màu đỏ

09:30 , 23/07/2026
Từ tiệm net nghèo ở Mumbai đến ghế lãnh đạo nền tảng 3 tỷ người dùng

Từ tiệm net nghèo ở Mumbai đến ghế lãnh đạo nền tảng 3 tỷ người dùng

08:41 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên