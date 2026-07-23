TSMC dự kiến tăng giá gia công chip từ năm 2027

Biểu tượng của TSMC. Ảnh: sdxcentral.com

Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết, mức điều chỉnh này áp dụng cho cả dòng chip tiên tiến lẫn chíp thế hệ cũ, nhằm bù đắp chi phí nguyên vật liệu, thiết bị và các khoản đầu tư mở rộng nhà máy tại Mỹ tăng cao.

Đối với các đơn hàng chip trí tuệ nhân tạo phát sinh ngoài dự báo, mức tăng có thể vượt mốc 10%. Dù đối mặt với sức ép lạm phát và căng thẳng địa chính trị làm tăng chi phí vận hành, TSMC đã chọn lộ trình tăng giá có độ trễ đến năm 2027 để các đối tác lớn như Apple, Nvidia hay Qualcomm có thời gian thích ứng.

Trong năm nay, nhiều doanh nghiệp bán dẫn đã tăng giá nhằm bù đắp chi phí lao động, nguyên vật liệu, hóa chất và logistics.

Trước đó, Intel và AMD cũng đã điều chỉnh giá sản phẩm do tình trạng thiếu nguồn cung khi nhu cầu đối với các hệ thống AI tác tử (agentic AI) tăng mạnh. Vanguard International Semiconductor - công ty liên kết của TSMC - cũng đã tăng giá, trong khi UMC, nhà gia công chip lớn thứ hai của Đài Loan, bắt đầu điều chỉnh giá từ tháng 7.

Nikkei Asia trước đây từng đưa tin áp lực lạm phát đang lan rộng trên toàn chuỗi cung ứng công nghệ, từ vải sợi thủy tinh, bảng mạch in (PCB), laser cho tới dịch vụ đóng gói chip.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng AI cũng khiến ngành công nghệ toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng cả bộ nhớ DRAM và NAND Flash.

TSMC cũng từng cảnh báo cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran hồi đầu năm sẽ gây áp lực lên nguồn cung các loại khí công nghiệp quan trọng và làm gia tăng chi phí sản xuất.