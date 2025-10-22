TS.Võ Trí Thành: “Tài sản mã hóa là kênh đầu tư sôi động nhất hiện nay, đừng thứ 3 về lợi nhuận… nhưng người thắng và thua gần như bằng nhau”

Cơ hội và không gian để phát triển kinh tế thị trường

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" do Nhịp sống Kinh doanh diễn ra sáng nay, TS. Võ Trí Thành cho rằng, nếu nhìn lại chặng đường hơn 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trải qua nhiều nghị quyết, nhiều bài diễn thuyết, nhưng tựu trung lại có hai từ khóa: "cơ hội" và "không gian."

TS. Võ Trí Thành (bên trái) chia sẻ tại diễn đàn.

"Chúng ta đã tạo được cơ hội và không gian để phát triển kinh tế thị trường, sản xuất – kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, rồi mở dần ra thế giới tài chính, chứng khoán, cạnh tranh, hội nhập, đón dòng vốn FDI. Đó là quá trình từng bước giữ lại và mở rộng 'không gian chơi lớn' cho nền kinh tế," ông Thành chia sẻ.

Ông nói thêm, gần đây, khi nói đến "không gian", người ta không chỉ nhắc đến không gian vật lý mà còn là không gian số — từ kinh tế số, mã số hóa, tiền ảo, cho tới không gian số hóa toàn cầu, được xem là không gian mở rộng nhất hiện nay.

"Chúng ta đang sản xuất và kiến tạo lại giang sơn không chỉ trên mặt đất, mà còn xuống lòng đất, lên trên trời và tràn ra biển — như việc lấn biển ở Cần Giờ," ông Thành ví von. "Đó chính là câu chuyện về không gian phát triển — tạo thêm năng lực, nhận biết cơ hội và nắm bắt thời cơ."

Theo ông, việc Việt Nam ký kết hiệp định thuế song phương với Mỹ sớm cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu vượt xa kỳ vọng, mở rộng thêm một "không gian kinh tế" mới cho hợp tác thương mại.

Tuy nhiên, TS. Võ Trí Thành nêu ra vấn đề, đó là tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản đang tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng dư nợ toàn hệ thống. Năm ngoái, tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đạt khoảng 134%, và với đà mở rộng tín dụng hiện nay, con số này nhiều khả năng sẽ duy trì quanh mức 130%.

"Điều đó cho thấy mức độ đòn bẩy tài chính của nền kinh tế Việt Nam khá cao, tương tự như doanh nghiệp có tỷ lệ nợ trên vốn lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang chậm lại, Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng tín dụng dương – đó là một điểm sáng, một 'gam màu hồng' hiếm hoi trên bức tranh toàn cầu," ông Thành nhận định.

Theo ông, bài toán không chỉ là kiểm soát rủi ro, mà còn là nhận diện đúng không gian tăng trưởng mới, nơi vốn, lao động và công nghệ gặp nhau, tạo nên năng suất và giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.

Cơ hội và thách thức trong thị trường tài sản mã hóa

TS. Võ Trí Thành cũng nhấn mạnh, hiện kinh tế số đang được xác định là một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, trong đó tài sản mã hóa đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Ông nêu ví dụ, số tài khoản tài sản mã hóa hiện gấp đôi số tài khoản chứng khoán. Hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về tài sản mã hóa, và trong thời gian tới, dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp Việt tham gia. Ông Thành đề nghị các diễn giả cùng đánh giá về những cơ hội và thách thức mà Nghị quyết 05 mang lại.

Ở góc nhìn khác, TS. Võ Trí Thành cho rằng, tài sản mã hóa đang là kênh đầu tư sôi động nhất hiện nay, với số lượng tài khoản gần gấp đôi tài khoản chứng khoán, đứng thứ ba – thứ tư về lợi nhuận trong các loại hình đầu tư phổ biến.

"Tài sản số hấp dẫn, nhưng rủi ro cũng tương xứng – người thắng và người thua gần như ngang nhau," ông nói. "Nếu nhìn xa, đây không chỉ là câu chuyện đầu tư, mà còn là câu chuyện năng lực – ai hiểu, ai quản trị được rủi ro sẽ nắm lấy cơ hội."

Bàn sâu hơn về chủ đề này, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Kinh tế - Tài chính, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết thị trường tiền mã hóa sẽ là một trong những đề tài được quan tâm nhiều nhất từ nay đến đầu năm 2026, với cả thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp tiên phong.

Dẫn số liệu từ Binance, Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu tài khoản tài sản số, còn theo ChainAnalysis, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 200 tỷ USD. "Những doanh nghiệp đầu tiên tham gia sẽ có nhiều cơ hội, tiên phong trong việc hình thành các sàn giao dịch mã hóa. Trên thế giới hiện có khoảng 850 sàn, và Việt Nam dự kiến sẽ có 5 sàn đầu tiên," ông Hoàng cho biết.

Ngoài ra, đây còn là cơ hội triển khai các công nghệ mới liên quan đến tài sản mã hóa, tuân thủ pháp luật và liên thông sàn quốc tế. Các đơn vị tham gia thí điểm đều thuộc hệ sinh thái tài chính quy mô lớn.

Tuy nhiên, ông Hoàng cũng cho rằng thị trường vẫn đối mặt với ba thách thức lớn.

Thứ nhất, về pháp lý: Chính sách còn nhiều thay đổi, từ giai đoạn cấm hoàn toàn đến công nhận và đưa vào thí điểm theo Nghị quyết 05. Doanh nghiệp tham gia phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tuân thủ quy định về chuyển tài sản mã hóa từ nước ngoài về Việt Nam, cũng như quy định về phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, về quản lý: Việt Nam chưa có kinh nghiệm quản trị tài sản mã hóa; trong khi rủi ro tấn công mạng, sai sót quy trình có thể đến từ yếu tố con người. Nhà nước khuyến khích phát triển nhưng không bảo hộ rủi ro – doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm.

Thứ ba, về công nghệ: Làm sao ứng dụng và quản trị được hàng loạt công nghệ mới khi quy mô giao dịch lớn, yêu cầu bảo mật cao.

"Hiện chưa thể biết thị trường sẽ phản ứng thế nào. Các quy định cần thời gian để được kiểm chứng qua thực tế, ít nhất là trong 3 năm tới. Do đó, mọi thứ sẽ không thể 'màu hồng' ngay lập tức," ông Hoàng nhìn nhận.