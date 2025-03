T&T Group khởi công xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại ĐBSCL

Ngày 25/3/2025, Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng (thành viên của Tập đoàn T&T Group) chính thức khởi công công trình Khách sạn – Trung tâm thương mại – Trung tâm hội nghị tại Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là công trình điểm nhấn kiến trúc độc đáo của toàn dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, quy mô cao 20 tầng, bao gồm 260 phòng khách sạn tại Tháp A và 284 phòng căn hộ dịch vụ tại Tháp B.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh Thiên Cấm Sơn (Núi Cấm) nằm trong vùng Thất Sơn – biểu tượng nổi tiếng của An Giang và là ngọn núi cao nhất miền Tây Nam Bộ, tổ hợp công trình khách sạn được thiết kế với hình khối kiến trúc mạnh mẽ, tạo hình như ngọn núi soi bóng bên dòng sông Hậu. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó vẫn là những đường nét mềm mại, uyển chuyển, như phản chiếu vẻ đẹp của dòng suối Otuksa – suối tiên huyền thoại trong lòng Núi Cấm. Bên cạnh đó, không gian cảnh quan của công trình cũng được chú trọng với hình thái kiến trúc xanh, mang đậm bản sắc văn hóa miệt vườn miền Tây Nam Bộ.

Phối cảnh công trình Khách sạn – Trung tâm thương mại – Trung tâm hội nghị

Đặc biệt, nhằm mang đến trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm quốc tế, T&T Group đã hợp tác cùng với Hilton – Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới để vận hành quản lý tòa khách sạn theo tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu DoubleTree by Hilton. Cùng với các dịch vụ tiện ích cao cấp được tích hợp đầy đủ, như: nhà hàng, trung tâm thương mại, hội nghị, gym, spa, bể bơi,…, sự góp mặt của Tập đoàn Hilton hứa hẹn sẽ mang đến một không gian lưu trú nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao quốc tế cùng chất lượng dịch vụ cao cấp hàng đầu tại khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, với việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Không chỉ tạo động lực thúc đẩy du lịch địa phương, quảng bá và định vị du lịch An Giang trên bản đồ Việt Nam, công trình khách sạn được khởi công xây dựng còn góp phần hoàn thiện đồng bộ dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại của T&T Group, từng bước thay đổi diện mạo của thành phố Long Xuyên, để dự án trở thành "viên ngọc" của An Giang, là niềm tự hào của người dân địa phương.

Không gian cảnh quan của tổ hợp Khách sạn cũng được chú trọng với hình thái kiến trúc xanh, mang đậm bản sắc văn hóa miệt vườn miền Tây Nam Bộ.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, công trình Khách sạn – Trung tâm thương mại – Trung tâm hội nghị này dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2026. "Công trình được khởi công xây dựng đã khẳng định quyết tâm đầu tư của Tập đoàn T&T Group. Đây cũng là thành quả của công tác chỉ đạo điều hành, giải pháp đúng đắn để tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư của lãnh đạo tỉnh An Giang và khẳng định sự đồng hành với doanh nghiệp của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thành phố Long Xuyên và các Sở/Ban/Ngành", Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group phát biểu tại sự kiện

Đánh giá cao sự đầu tư của Tập đoàn T&T Group và Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng, ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhận định: Dự án là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Khi hoàn thành và đi vào khai thác sử dụng, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, mà còn thúc đẩy kinh tế, thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần quảng bá và định vị du lịch An Giang với không gian lưu trú, nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao hàng đầu tại tỉnh nhà", ông Lê Văn Phước khẳng định.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu tại sự kiện

Sự kiện khởi công này cũng là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định uy tín của T&T Group trong việc kiến tạo nên những công trình mang tính biểu tượng cho từng địa phương để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng đất. Dấu ấn của T&T Group - nhà đầu tư, phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam đã được thể hiện qua các dự án quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại tại ĐBSCL và nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: T&T City Millennia (Long An), Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long), Khu trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở T&T Sa Đéc (Đồng Tháp), Khu đô thị mới tại TP Cà Mau (Cà Mau), dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), T&T Phố Nối (Hưng Yên); Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải (Quảng Trị); Sân golf Văn Lang Empire (Phú Thọ)…

Tại An Giang, ngoài dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ đang triển khai xây dựng, T&T Group cũng đang được lựa chọn là nhà đầu tư triển khai một số dự án có ý nghĩa trong lĩnh vực phát triển đô thị và là cơ sở để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương, có thể kể đến như: Khu đô thị mới Bình Khánh (132ha), Khu đô thị mới Vàm Cống (128ha),…

Công trình Khách sạn – Trung tâm thương mại – Trung tâm hội nghị thuộc Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp Thương mại dịch vụ, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – dự án có quy mô 3,5ha, và mang tính biểu tượng hàng đầu tại thành phố Long Xuyên với sự kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh hoa thế giới.

Giai đoạn 1 của dự án chính thức khánh thành vào tháng 11/2023, với 118 nhà ở thấp tầng cùng các công trình hạ tầng, cảnh quan sẵn sàng đi vào vận hành và bàn giao.