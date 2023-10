TTC AgriS tham gia thị trường F&B, mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ năm 2030

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ (NĐ) 2022-2023 được tổ chức vào ngày 26/10 vừa qua, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, SBT, Công ty) khẳng định: "TTC AgriS sẽ tiếp tục bám sát định hướng về ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain với mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống (F&B) toàn cầu, tiên phong đón đầu nhu cầu khách hàng để hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ xuyên suốt. Theo đó, thành công mở khóa thị trường tiềm năng và đạt mức doanh thu 60.000 tỷ đồng năm 2030".



Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC AgriS đặt mục tiêu doanh thu TTC AgriS đạt 60.000 tỷ vào năm 2030

Niên độ qua TTC AgriS đã thành công mở rộng danh mục sản phẩm, cụ thể, bên cạnh việc đa dạng hóa danh mục các dòng sản phẩm đường, các dòng sản phẩm cạnh đường và sau đường nhằm khai thác tối đa chuỗi giá trị cây mía, TTC AgriS đẩy mạnh chiến lược kinh doanh "xanh", tập trung phát triển, hướng đến mở rộng chuỗi giá trị cây trồng khác như: cây dừa, chuối,… thông qua việc đầu tư nghiên cứu chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn mở rộng.

TTC AgriS đã phát triển danh mục sản phẩm đa dạng với sự xuất hiện mới của 47 sản phẩm từ dừa (nước dừa Cocoxim, cốt dừa Momcooks,…) và 21 sản phẩm khác (Điện mặt trời, chuối già Nam Mỹ Smiley, Chuối Dole xuất khẩu,…) thể hiện năng lực vững vàng tiếp tục hành trình mở rộng phân khúc khách hàng, chinh phục các thị trường tiêu dùng mới và khẳng định vị thế doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu Việt Nam.

TTC AgriS sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên

Quý 1 NĐ 2023-2024, TTC AgriS ghi nhận doanh thu của mảng nước uống dinh dưỡng tiếp tục tăng 10% so với trung bình 6 tháng cuối NĐ 2022-2023. Theo nguồn tin từ ban lãnh đạo TTC AgriS, bắt đầu từ niên độ 2023-2024, với việc sở hữu danh mục sản phẩm nước uống mới với hơn 30 sản phẩm, tăng mạnh so với 8 sản phẩm của niên độ trước, doanh thu mảng nước uống dinh dưỡng của TTC AgriS kỳ vọng sẽ tăng theo cấp số nhân trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, doanh thu mảng nước uống dinh dưỡng trong quý 2 tới dự kiến sẽ tăng hơn 160% khi thị trường bước vào mùa lễ hội, tết nguyên đán; và tiếp tục tăng tốc trong quý 3, dự kiến tăng hơn 300% khi công ty đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, hứa hẹn mảng kinh doanh tiềm năng này sẽ góp phần quan trọng đưa lợi nhuận TTC AgriS hướng đến mục tiêu 1.000 tỷ đồng trong NĐ 2023-2024. Trong dài hạn, TTC AgriS nỗ lực hướng đến mục tiêu doanh thu mảng F&B sẽ đóng góp 30% - 40% trong tổng cơ cấu doanh thu của công ty vào năm 2030. Sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu đã khẳng định cam kết của TTC AgriS hướng đến chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị gia tăng nông nghiệp toàn cầu và được minh chứng rõ nét trong sự dịch chuyển của doanh thu xuất khẩu, điều này đã thể hiện TTC AgriS vận hành đúng lộ trình và vị thế nông nghiệp dẫn dắt.

Theo Statista, năm 2023, thị phần đồ uống không cồn trên thế giới dự kiến đạt 109,1 tỷ USD và dự kiến đến năm 2027 thị phần này tăng 73%, tương đương 188,6 triệu USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 13,2%. Theo báo cáo của iPOS.vn, Doanh thu ngành F&B tại Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao gần 610 nghìn tỷ, dự báo tăng trưởng 18% trong năm 2023 và đạt giá trị gần 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026. Việt Nam là điểm đến đầu tư sáng giá cho ngành F&B nếu so với các nước láng giềng Đông Nam Á. Theo thống kê, ngành F&B đã đóng góp 15,8% vào tổng GDP quốc gia (năm 2021). Tổng chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng cao nhất với khoảng 35% chi tiêu.

Sớm nắm bắt xu hướng ngành F&B tương lai, TTC AgriS trong suốt thời gian qua đã tập trung xây dựng chiến lược phát triển thị trường, song song, tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông sản mới, các sản phẩm F&B dinh dưỡng từ thiên nhiên phù hợp xu hướng thị trường, thương mại hoá các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gia tăng chuỗi giá trị cây trồng, tận dụng lợi thế cạnh tranh bền vững từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Doanh thu thuần tăng 20%, hoàn thành 31% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 30% kế hoạch trong 3 tháng đầu niên độ

Niên độ 2023-2024 bắt đầu từ 1/7/2023, với những triển vọng tích cực của ngành đường, kết thúc quý 1, TTC AgriS đã tiêu thụ hơn 313 ngàn tấn đường, tăng 14% so với cùng kỳ và ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, hoàn thành 31% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ của các kênh bán hàng cũng ghi nhận những điểm tích cực so với cùng kỳ, đặc biệt kênh Xuất khẩu tăng vượt bậc 105%, đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của TTC AgriS trong việc đưa các sản phẩm mang thương hiệu công ty chinh phục thành công 50+ thị trường trên toàn cầu, tăng trưởng hơn 70% so với con số 29+ thị trường của niên độ trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2023 đạt 30.763 tỷ đồng (~1,3 tỷ USD), tăng hơn 829 tỷ đồng so với cuối niên độ 2022-2023, tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của công ty.

Định hướng phát triển đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững nhằm cân bằng hệ sinh thái và môi trường

Phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023 với chủ đề "Dinh duỡng thiên nhiên - Nâng tầm nông nghiệp bền vững", bà Huỳnh Bích Ngọc, Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS nhấn mạnh: "Phát triển bền vững là chiến lược xuyên suốt trong hành trình phát triển của TTC AgriS, chúng tôi lấy chiến lược "xanh" làm nền tảng cho phát triển, lợi thế cạnh tranh và cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng xanh từ sản xuất sạch. Trong niên độ 2023-2024, công ty đã định hướng và xây dựng toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về giải pháp - dịch vụ - công nghệ - phát triển bền vững, HĐQT của TTC AgriS cũng đã đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho niên độ mới".

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023

Với định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững nhằm cân bằng hệ sinh thái và môi trường. TTC AgriS khẳng định vị thế tạo lập sân chơi cho các chuyên gia chia sẻ trao đổi tri thức nhằm tham gia sâu hơn vào lĩnh vực chế biến thực phẩm và đồ uống - tiên phong đảm bảo uy tín dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu Net Zero vào 2035, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và chia sẻ thành quả với các bên liên quan.