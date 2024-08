TTC AgriS tiếp tục lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất

Khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong nền nông nghiệp Việt Nam dẫn dắt các xu hướng xanh

Nhanh chóng nắm bắt xu thế, chủ động chuyển đổi và bứt phá trên hành trình 55 năm phát triển bền vững, TTC AgriS tiếp nối sứ mệnh "Phụng sự - Kiện toàn Chuỗi giá trị trách nhiệm" để đóng góp những thành tựu quan trọng cho nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Công ty tiếp tục có mặt trong "Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất" năm 2024 do Forbes Việt Nam vừa công bố, sánh ngang cùng những tên tuổi đã niêm yết có vốn hóa lớn hàng đầu thị trường như: Viettel, Vinamilk, Masan, Sabeco, Petrolimex, ACB, BIDV, Dược Hậu Giang, ...

Theo ghi nhận của Forbes, đây là lần thứ 7 liên tiếp TTC AgriS được vinh danh trong danh sách với doanh thu và lợi nhuận niên độ 2022-2023 lần lượt là 24.743 tỷ (VND) và 537,2 tỷ (VND), giá trị vốn hóa 8.700,89 tỷ đồng (tính tại thời điểm 30/05/2024).

TTC AgriS được công nhận trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2024 do Forbes Việt Nam bình chọn

Với nhóm ngành thực phẩm và đồ uống (lĩnh vực F&B), TTC AgriS giữ vững vị thế thương hiệu quen thuộc với tốc độ tăng trưởng đều đặn qua nhiều năm bất chấp đà suy giảm của thị trường chứng khoán, Forbes đánh giá. Trước đó trong năm 2022, TTC AgriS cũng đã có mặt trong bảng xếp hạng Top 25 Thương hiệu F&B dẫn đầu, cũng do Forbes vinh danh. Với hệ sinh thái 170+ sản phẩm gia vị, thức uống, thực phẩm mang nguồn gốc thực vật có mặt thiết yếu trong đời sống của người tiêu dùng, TTC AgriS không chỉ hướng tới mục tiêu kinh tế mà còn tiên phong trong bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Phát triển bền vững gắn liền với chiến lược kinh doanh "xanh" chính là yếu tố trọng yếu giúp TTC AgriS tiếp tục nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Tại bảng xếp hạng 2024, các doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp niêm yết tốt nhất cần đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe theo phương pháp xếp hạng được áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Forbes Việt Nam đánh giá dữ liệu tính toán trên tiêu chí: có lãi trong năm 2023, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỉ đồng, tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu; lợi nhuận; tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2019-2023. Đặc biệt, năm nay, TTC AgriS đã vượt qua vòng định tính đánh giá về phát triển bền vững và triển vọng lâu dài, cho thấy cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Tháng 6/2024, TTC AgriS cũng vừa được vinh danh trong nhóm 500 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất Đông Nam Á - Fortune 500 Southeast Asia 2024, do tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên, và chuỗi giải thưởng danh giá Doanh nghiệp CSR & ESG tiêu biểu toàn cầu trong năm thứ hai liên tiếp tại hội nghị và lễ công bố giải thưởng Global CSR & ESG Summit and Awards 2024 thường niên lần thứ 16.

Nội lực vững vàng – Doanh nghiệp phát triển bền vững song hành cùng mục tiêu chung quốc gia

Đứng trước những dự báo trái ngược về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi Việt Nam vẫn đang chịu ảnh hưởng khá lớn từ thị trường quốc tế về lãi suất cao, tỷ giá ngoại tệ tăng vọt, triển vọng kinh tế quốc gia cần nhiều sự hỗ trợ sâu rộng từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt tại các lĩnh vực chuyên biệt như nông nghiệp và cung ứng FMCG. Ghi nhận hiệu quả kinh doanh kỷ lục, TTC AgriS đang đóng góp mạnh mẽ vào nhận diện Việt Nam là điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư quốc tế. Đặc biệt, sở hữu những thế mạnh trong nông nghiệp 4.0, Doanh nghiệp này cũng đang nắm bắt những cơ hội quan trọng trước làn sóng công nghệ và tiềm năng của chuỗi sản xuất thương mại thế giới.

Cụ thể, kết thúc niên độ 2023 - 2024, TTC AgriS vượt kế hoạch với doanh thu thuần luỹ kế đạt 29.035 tỷ đồng, tăng 17% so với niên độ trước và vượt 41% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 906 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 7%. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 32% so với niên độ trước, đạt 796 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ đường tiếp tục vượt 1 triệu tấn, trong đó, kênh nội địa chiếm 66% và kênh xuất khẩu chiếm 34%.

Tính tại thời điểm 30/06/2024, quy mô của TTC AgriS tiếp tục được mở rộng với tổng tài sản tăng mạnh đạt 34.077 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với đầu niên độ, tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của công ty. Chỉ số thanh toán hiện hành (current ratio) đã có sự cải thiện, đạt 1,23, tăng so với 1,16 của niên độ trước. Công ty cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính, đảm bảo báo cáo tài chính khỏe mạnh, hướng đến chiến lược phát triển bền vững.

Doanh thu TTC AgriS liên tục ghi nhận tăng trưởng qua các niên độ, NĐ 23-24 đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động, hướng tới mục tiêu Doanh thu 60 nghìn tỷ vào năm 2030

Mới đây, TTC AgriS cũng đánh dấu cột mốc 55 năm thương hiệu, tái khẳng định vị thế doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam, tham gia vào các vấn đề chung toàn cầu về bảo toàn chuỗi giá trị nông sản toàn diện. Tiếp tục đón nhận danh hiệu Công ty niêm yết tốt nhất năm nay, Chủ tịch HĐQT – Bà Đặng Huỳnh Ức My cho biết: "Tập trung cho sứ mệnh phát triển kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam hội nhập toàn cầu, Tôi tự hào khi TTC AgriS hiện đang là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đã chuẩn hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững, áp dụng tiêu chuẩn ESG vào toàn bộ khung quản trị cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe theo chuẩn mực quốc tế". Trong tầm nhìn các thập kỷ tiếp theo, TTC AgriS đang khoác lên mình một diện mạo mới dưới sự dẫn dắt bởi tiềm lực mới - Thế hệ lãnh đạo kế thừa tiên phong để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu doanh thu 60,000 tỷ đồng vào năm 2030, tiên phong khai mở dẫn dắt nền kinh tế nông nghiệp bền vững, hướng tới Net Zero vào năm 2035.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT TTC AgriS tại lễ kỷ niệm 55 năm thương hiệu TTC AgriS, tuyên bố về sứ mệnh tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp bền vững nhằm hỗ trợ đối lưu hàng hóa và bảo toàn an ninh lương thực giữa các khu vực

Ghi nhận danh hiệu lần này, TTC AgriS tiếp tục chứng minh nỗ lực tối đa hóa giá trị cho các đối tác tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững của Công ty, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy vị thế nền nông nghiệp quốc gia hiện đại.