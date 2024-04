TTC Land (SCR): Kế hoạch lợi nhuận 2024 giảm dù doanh thu tăng 90%, 2 năm liên tiếp không chia cổ tức

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán SCR) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, với kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, định hướng năm 2024 TTC Land sẽ tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc …; nghiên cứu và phát triển các hình thức bán hàng đổi mới, phù hợp với thị hiếu của thị trường, mở rộng tiếp cận khách hàng; đối với mảng cho thuê sàn thương mại và quản lý vận hành toà nhà, tiếp tục chăm sóc khách hàng hiện hữu, đồng thời tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao tỷ lệ lấp đầy.

Chiến lược tầm nhìn đến năm 2030, TTC Land sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại khu vực thị trường phía Nam.

Năm 2023 không chia cổ tức

Năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu hớn 371 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng, chỉ thực hiện 68,6% kế hoạch doanh thu. Khấu trừ chi phím lợi nhuận trước thuế Công ty ghi nhận 16,4 tỷ đồng, giảm 79,3% so với cùng kỳ và chỉ thực hiện 81,8% so với kế hoạch năm.

Ghi nhận, TTC Land có lịch sử lên kế hoạch tham vọng nhưng không hoàn thành kế hoạch. Trước đó năm 2022, Công ty đạt doanh thu 893 tỷ đồng, chỉ thực hiện 42% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 79 tỷ đồng, chỉ đạt 26% so với kế hoạch.

Với chỉ tiêu kinh doanh không đạt kỳ vọng, năm 2023 TTC Land trình cổ đông tiếp tục không trả cổ tức cho cổ đông. Lần gần nhất TTC Land trả cổ tức là năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% và ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2011 tới nay, chưa năm nào TTC Land trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Tăng thêm 1.084,5 tỷ đồng nợ vay, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Tính tới thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land tăng gần 10% lên 10.631 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.664 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 3.569 tỷ đồng, tương đương 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 903 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 32% so với đầu năm, xấp xỉ 3.664 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh gần 20% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, hàng tồn kho tăng chủ yếu liên quan tới hàng hoá bất động sản tăng từ 92,5 tỷ đồng lên 845,6 tỷ đồng. Ngược lại, bất động sản dở dang biến động không đáng kể.

Việc tăng tồn kho và các khoản thu ngắn hạn tác động đến dòng tiền kinh doanh của TTC Land trong năm 2023. Năm qua, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty âm kỷ lục gần 1.586 tỷ đồng (so với cùng kỳ âm 631 tỷ đồng). Ngược lại, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 495 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.084 tỷ đồng.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 57% so với đầu năm, lên gần 2.994 tỷ đồng và tương đương 58,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ ghi nhận 1.909 tỷ đồng, tương đương 37,7% vốn chủ sở hữu).

Vừa thay Kế toán trưởng

Một thông tin đáng chú ý, ngày 1/4, TTC Land thông báo miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phương Loan; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng vào vị trí Kế toán trưởng Công ty thay thế.

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Phương Loan sinh năm 1986, trình độ chuyên môn CPA Việt Nam và được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng tại TTC Land từ ngày 10/9/2022 tới nay. Trong đó, trước khi vào làm tại TTC Land, bà Loan được giới thiệu có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, cũng như từng là Kế toán trưởng tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh từ năm 2018 - 2022; Phó kế toán trưởng - Kế toán hợp nhất tại CTCP Dịch vụ và Xây dựng Đất Xanh từ năm 2014 đến năm 2018.

Cũng liên quan tới vị trí Kế toán trưởng, trước đó, ngày 10/9/2022, TTC Land thực hiện miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Thanh, đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Loan vào vị trí thay thế.