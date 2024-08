Từ 1/1/2025, tài khoản ngân hàng chưa xác thực không thể giao dịch online

Từ tháng 1/2025, tài khoản chưa xác thực sẽ không thể giao dịch online. Đây là nội dung mới nhất tại Thông tư 18 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Quy định nêu rõ phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học chủ tài khoản thì thẻ mới thực hiện được giao dịch bằng phương thức điện tử. Việc này góp phần "làm sạch" tài khoản, loại bỏ các tài khoản sử dụng giấy tờ giả, loại bỏ tài khoản không chính chủ.

Dữ liệu sinh trắc học của chủ tài khoản phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hoá của thẻ CCCD gắn chip hoặc thẻ CCCD của chủ tài khoản đã được xác thực chính xác do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; hoặc:

Dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó đối với trường hợp người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, hoặc:

Từ 1/1/2025, tài khoản chưa xác thực không thể giao dịch online. Ảnh minh họa

Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra (đảm bảo sự khớp đúng giữa dữ liệu sinh trắc học của người đó với dữ liệu sinh trắc học trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hoá của thẻ CCCD hoặc thẻ CCCD đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh điện tử và xác thực điện tử tạo lập); hoặc:

Dữ liệu sinh trắc học của người đó được lưu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ CCCD không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hoá;

Áp dụng các biện pháp xác thực đối với từng loại giao dịch trong thanh toán bằng phương tiện điện tử theo quy định của NHNN về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bằng phương tiện điện tử.

Việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND của người không cư trú, người cư trú là cá nhân nước ngoài và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định tại điều này và các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản ngân hàng đều phải đăng ký sinh trắc học nếu muốn rút tiền hoặc chuyển tiền online. Đây là một bước nâng cao so với quy định bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày theo Quyết định 2345 của NHNN có hiệu lực từ 1/7/2024.

Thông tư 18 cũng quy định mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài một thẻ được rút tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo BIN của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng trong 1 tháng.

Bên cạnh đó, hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân có tài sản bảo đảm tối đa là 1 tỷ đồng. Trường hợp không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Thông tư 18 còn quy định một số trường hợp trong thu hồi thẻ như thẻ giả, thẻ sử dụng trái phép, phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật, các trường hợp thu hồi thẻ khác được thỏa thuận tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.