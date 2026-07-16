Từ 1/1/2027: Nhiều người có thể được nhận 2,8 triệu đồng/tháng, điều kiện hưởng ra sao?

Câu 1: Địa phương nào hỗ trợ thu nhập hằng tháng tối đa 2,8 triệu đồng?

A. Thành phố Hải Phòng. ✓

B. Thành phố Đà Nẵng.

C. Thành phố Hà Nội.

D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thích: Chính sách hỗ trợ nhân văn này được quy định chi tiết tại Nghị quyết số 04 do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua, dựa trên Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 01/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết sách đặc thù này nhằm hỗ trợ thu nhập hằng tháng cho một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030, giúp các đối tượng yếu thế sớm ổn định cuộc sống.

Đáp án đúng là: A. Thành phố Hải Phòng.

Câu 2: Mức hỗ trợ tối đa 2,8 triệu đồng áp dụng cho khu vực nào?

A. Khu vực nông thôn (xã).

B. Khu vực thành thị (phường). ✓

C. Khu vực đặc khu hải đảo.

D. Áp dụng đồng đều mọi khu vực.

Giải thích: Nghị quyết của thành phố Hải Phòng phân định cụ thể mức hỗ trợ dựa trên địa bàn cư trú thực tế của đối tượng thụ hưởng từ năm 2027 đến năm 2030. Theo đó, những thành viên đủ điều kiện sinh sống tại khu vực thành thị (các phường) sẽ được nhận mức hỗ trợ tối đa là 2.800.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó, đối với khu vực nông thôn (bao gồm các xã và đặc khu), mức hỗ trợ được quy định là 2.200.000 đồng/người/tháng, nhằm cân đối phù hợp với chi phí sinh hoạt giữa các vùng.

Đáp án đúng là: B. Khu vực thành thị (phường).

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Điều kiện cốt lõi về thu nhập để hưởng hỗ trợ này là gì?

A. Có thu nhập hằng tháng dưới mức chuẩn nghèo quốc gia.

B. Chỉ đang nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng.

C. Hoàn toàn không có nguồn thu nhập hằng tháng từ ngân sách hay tiền lương. ✓

D. Có thu nhập bấp bênh từ các công việc tự do không ổn định.

Giải thích: Để nhận được khoản hỗ trợ đặc thù này, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc thoát nghèo phải đáp ứng điều kiện cốt lõi là không có thu nhập hằng tháng. Nguồn thu nhập bị loại trừ này bao gồm: tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hoặc bất kỳ khoản trợ cấp hằng tháng nào khác trích từ ngân sách nhà nước. Điều này đảm bảo tính công bằng và tập trung tối đa nguồn lực cho người hoàn toàn không có sinh kế.

Đáp án đúng là: C. Hoàn toàn không có nguồn thu nhập hằng tháng từ ngân sách hay tiền lương.

Câu 4: Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tối đa đến mấy tuổi?

A. Đến tối đa 18 tuổi.

B. Đến tối đa 20 tuổi.

C. Đến tối đa 25 tuổi.

D. Đến tối đa 22 tuổi. ✓

Giải thích: Chính sách hỗ trợ của thành phố Hải Phòng có điều khoản khuyến học nhân văn dành riêng cho thế hệ trẻ thuộc các hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo. Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi trở lên đang theo học văn hóa, học nghề, học trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học (văn bằng thứ nhất) sẽ được tiếp tục nhận chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng cho đến khi kết thúc chương trình học, nhưng giới hạn độ tuổi thụ hưởng tối đa không quá 22 tuổi.

Đáp án đúng là: D. Đến tối đa 22 tuổi.

Câu 5: Mức chuẩn trợ giúp xã hội chung của cả nước hiện nay là bao nhiêu?

A. 360.000 đồng/tháng.

B. 500.000 đồng/tháng. ✓

C. 450.000 đồng/tháng.

D. 400.000 đồng/tháng.

Giải thích: Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng chung trên phạm vi cả nước hiện hành là 500.000 đồng/tháng. Đây là mức sàn quốc gia dùng làm căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội cụ thể. Tùy thuộc vào khả năng tự cân đối ngân sách và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định áp dụng mức chuẩn và đối tượng trợ giúp cao hơn mức quy định chung này.

Đáp án đúng là: B. 500.000 đồng/tháng.