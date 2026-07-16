Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện hai người đàn ông tử vong trong ô tô đỗ ven quốc lộ 32

| | Xã hội

Tối 15/7, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người đàn ông tử vong trên một ô tô đỗ ven quốc lộ 32.

Chiếc xe ô tô đỗ rất lâu tại quốc lộ 32 địa phận xã Thanh Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, ông Trần Văn Luyện - Trưởng thôn Khuân, xã Thanh Sơn, nhận được tin báo của người dân về một xe ô tô dừng đỗ ở làn đường bên phải theo hướng từ xã Thanh Sơn đi xã Thọ Văn trên quốc lộ 32, từ khoảng 12h nhưng không di chuyển.

Hai người đàn ông tử vong.

Đến kiểm tra, ông Luyện mở cửa xe và phát hiện hai người đàn ông đã tử vong . Trong đó, một người ngồi ở ghế lái, người còn lại ngồi ở ghế phụ phía trước.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người ngồi ghế lái là Đ.V.Đ. (sinh năm 1996), người ngồi ghế phụ là Đ.V.C. (sinh năm 2001). Cả hai cùng trú tại bản Chăn, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Đức Anh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty từ chối hỗ trợ tài xế "chạy ẩu" khiến 5 ô tô hư hỏng, dân mạng truy lùng clip tai nạn

Công ty từ chối hỗ trợ tài xế "chạy ẩu" khiến 5 ô tô hư hỏng, dân mạng truy lùng clip tai nạn Nổi bật

Ra lệnh tạm giam cán bộ địa chính Võ Hoàn Thiện

Ra lệnh tạm giam cán bộ địa chính Võ Hoàn Thiện Nổi bật

Công an Hà Nội công bố danh sách 10.616 lượt phạt nguội, hơn 4.000 xe bị phạt trên 2 lần

Công an Hà Nội công bố danh sách 10.616 lượt phạt nguội, hơn 4.000 xe bị phạt trên 2 lần

08:16 , 16/07/2026
Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở

Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở

08:02 , 16/07/2026
Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn

07:40 , 16/07/2026
Vụ 147 điểm 10 môn Toán: 26 bị can bị khởi tố về tội gì?

Vụ 147 điểm 10 môn Toán: 26 bị can bị khởi tố về tội gì?

07:07 , 16/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên